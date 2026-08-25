Comité de Damas de la Corte de Lambayeque lleva alegría y solidaridad a niñas y niños de albergue en Ferreñafe

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Como parte de esta jornada solidaria, el Comité de Damas realizó la entrega de donaciones al albergue, contribuyendo con artículos destinados a atender algunas de sus necesidades y reafirmando su voluntad de sumar esfuerzos en favor de las niñas y niños que reciben protección y cuidado en este espacio.

En el marco de las celebraciones por el Día del Niño, el Comité de Damas de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, presidido por la Dra. Cecilia Tutaya Gonzales, llevó una jornada especial de alegría, integración y solidaridad al albergue Estrellitas de la Mañana, donde compartió momentos de felicidad con las niñas y niños que reciben atención en este espacio.

La actividad se inició con la recepción de la delegación y las palabras de bienvenida por parte de la dirección del albergue, dando paso a una celebración preparada con especial cariño para los menores.

Durante su intervención, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, destacó la importancia de que la institución mantenga una relación cercana con la comunidad y participe en iniciativas que contribuyan al bienestar de las niñas y niños. En ese sentido, resaltó que el compromiso de la Corte trasciende el ámbito jurisdiccional y también se refleja en acciones de solidaridad, cercanía y servicio.

El titular de la Corte reafirmó además su disposición de respaldar este tipo de iniciativas, promoviendo espacios donde los menores puedan sentirse acompañados, valorados y rodeados de afecto, especialmente en fechas que permiten recordar la importancia de proteger sus derechos y contribuir a su desarrollo integral.

Por su parte, la presidenta del Comité de Damas de la CSJLA, Dra. Cecilia Tutaya Gonzales, resaltó el significado de llevar esta celebración a los menores del albergue y el cariño con el que fue preparada por las integrantes del comité. Destacó que más allá de los presentes y las actividades recreativas, el verdadero propósito fue brindarles un momento de felicidad, hacerlos sentir especiales y transmitirles un mensaje de esperanza y acompañamiento.

La presidenta del Comité de Damas reafirmó también el compromiso de continuar promoviendo acciones de carácter social que permitan acercar a la Corte de Lambayeque a quienes requieren apoyo, especialmente a niñas y niños, fortaleciendo así una labor que tiene como eje la solidaridad, la empatía y el servicio a la comunidad.

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue la presentación de un show infantil, que llenó de entusiasmo el ambiente con dinámicas recreativas, juegos, bailes y concursos especialmente preparados para los menores. Las sonrisas y la participación de las niñas y niños marcaron una celebración llena de alegría y espontaneidad.

La fiesta continuó con la entrega de regalos a cada uno de los menores, quienes recibieron con emoción los presentes preparados especialmente para ellos. También se realizó un compartir de refrigerios, generando un espacio de confraternidad entre los niños, las integrantes del Comité de Damas y la delegación de la Corte.

Como parte de esta jornada solidaria, el Comité de Damas realizó la entrega de donaciones al albergue, contribuyendo con artículos destinados a atender algunas de sus necesidades y reafirmando su voluntad de sumar esfuerzos en favor de las niñas y niños que reciben protección y cuidado en este espacio.

Con esta actividad, el Comité de Damas de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso de impulsar acciones que generen bienestar y esperanza, mientras que la Presidencia de la CSJLA fortalece su compromiso de promover una institución cercana, humana y sensible a las necesidades de la comunidad, especialmente de las niñas y niños.