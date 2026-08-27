Científicas peruanas hacen historia: destacan entre las 100 mujeres líderes en investigación polar a nivel global

Sus investigaciones abarcan desde la fauna marina en la Antártida hasta el estudio de glaciares y permafrost en los Andes, contribuyendo a la conservación de ecosistemas polares y tropicales. | Foto: difusión/Composición LR

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Cuatro profesionales peruanas fueron incluidas entre las 100 mujeres que contribuyen al desarrollo de las ciencias polares a nivel internacional, como parte de la iniciativa #100PolarWomen de Women in Polar Science (WiPS). El reconocimiento comprende aportes en investigación científica, gestión pública, derecho y conservación de ecosistemas vinculados con la Antártida y otras regiones polares.

Las peruanas reconocidas son Liliana Ayala, Mishell Vidal Raurau, Katy Damacia Medina Marcos y Evelyng Peña Chávez. Sus trabajos abarcan biodiversidad marina, gobernanza antártica, glaciares, permafrost y riesgos asociados al cambio climático, además de proyectos que conectan la investigación desarrollada en los Andes con el conocimiento generado en ambientes polares.

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¿Quiénes son las cuatro peruanas reconocidas entre las 100 mujeres de las ciencias polares?

Liliana Ayala, profesora e investigadora de la Universidad Científica del Sur, es bióloga marina y ha participado en siete expediciones científicas a la Antártida desde 2001. Sus investigaciones se concentran en aves, mamíferos marinos y ecosistemas costeros relacionados con la Corriente de Humboldt y la Península Antártica. En su visita más reciente analizó la relación entre fauna marina, factores oceanográficos y actividades humanas.

Mishell Vidal Raurau, integrante del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Programa Antártico Peruano, desarrolla su labor en gobernanza y políticas públicas. Participa en la coordinación de compromisos internacionales dentro del Sistema del Tratado Antártico y en iniciativas orientadas a reforzar la cooperación científica y la protección ambiental. Su trabajo también está relacionado con la participación del Perú como Parte Consultiva del Tratado Antártico.

De los Andes a la Antártida: sus investigaciones sobre biodiversidad, glaciares y permafrost

Katy Damacia Medina Marcos, investigadora del Centro de Investigación de Ciencias de la Tierra Ambiental y Tecnología de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, estudia la criósfera, con énfasis en glaciares, permafrost y riesgos asociados a estos sistemas. Para ello emplea monitoreo de campo, sensores remotos y análisis ambiental tanto en los Andes tropicales como en la Antártida.

Evelyng Peña Chávez, geóloga del Instituto Geológico y Minero de España, investiga el comportamiento del permafrost y los peligros geológicos vinculados con el clima. Su trabajo analiza datos de alta resolución obtenidos en la Isla Rey Jorge y compara esos sistemas con ambientes de alta montaña tropical, entre ellos la capa de hielo Quelccaya, en Perú. Según informó la Agencia Andina, el reconocimiento de #100PolarWomen destaca la presencia de profesionales peruanas en distintas áreas de las ciencias polares y en el estudio de ecosistemas sensibles a los cambios ambientales.