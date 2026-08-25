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Ciencia

Científicos ingleses estudian un volcán activo del Caribe y detectan una posible reserva rica en metales a 2 km de profundidad

La investigación destaca que esa "sopa de metales" podría contener elementos esenciales para turbinas eólicas, paneles solares y vehículos eléctricos, aunque se necesita más análisis.

El volcán Soufrière Hills en Montserrat contiene un depósito de fluidos termales valiosos para la ciencia y tecnología, según un estudio de la Universidad de Oxford publicado en Geophysical Research Letters.
El volcán Soufrière Hills en Montserrat contiene un depósito de fluidos termales valiosos para la ciencia y tecnología, según un estudio de la Universidad de Oxford publicado en Geophysical Research Letters. | Foto: University of Bristol
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El volcán Soufrière Hills en Montserrat, Reino Unido, resguarda bajo su superficie un valioso depósito de fluidos termales de alto valor científico y tecnológico. Especialistas de la Universidad de Oxford, cuya investigación figura en la revista Geophysical Research Letters, examinaron este sistema volcánico activo —que permanece en pausa eruptiva desde febrero de 2010— sin recurrir a perforaciones en la zona.

Aquella formación geológica resulta clave para la transición energética, pues alberga elementos indispensables en la fabricación de turbinas eólicas, paneles solares y vehículos eléctricos. El equipo académico describe este concentrado líquido y caliente a varios kilómetros de profundidad como una “sopa de metales”, abriendo nuevas vías para la minería sostenible del futuro.

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¿Qué secretos esconde la reserva de metales bajo el volcán Soufrière Hills?

Un equipo científico analizó miles de registros de ondas P y S procedentes de eventos sísmicos entre 1996 y 2007, detectados por la red de monitoreo en Montserrat. A partir de esa información técnica, los especialistas construyeron una tomografía tridimensional que funciona como una radiografía del subsuelo. Aquella herramienta permitió identificar con exactitud las variaciones de velocidad que sufren las vibraciones al cruzar los diferentes materiales geológicos de la isla del Caribe.

Los investigadores sugieren realizar análisis geoquímicos para determinar la viabilidad comercial del depósito en el volcán Soufrière Hills. Foto: NASA

Los investigadores sugieren realizar análisis geoquímicos para determinar la viabilidad comercial del depósito en el volcán Soufrière Hills. Foto: NASA

La reconstrucción tridimensional expuso una anomalía situada entre 1,8 y 2,5 kilómetros de profundidad, muy cerca del conducto eruptivo. La formación abarca cerca de un kilómetro en un sentido y 1,5 en el eje norte-sur. Según indica la investigación original en Geophysical Research Letters, la particular relación de velocidad entre los impulsos sísmicos apunta a rocas impregnadas de agua o fluidos salinos en lugar de magma incandescente.

El hallazgo se respalda en vestigios líquidos recuperados a 1.485 metros dentro de un pozo exploratorio previo. Dichas muestras contenían vetas de cuarzo con salinidad de hasta 56% de cloruro sódico, además de altos contenidos de plomo, zinc y cobre. Los autores concluyen que la señal corresponde a una lente de salmuera magmática potencialmente rica en minerales, aunque aclararon que todavía no existe una muestra directa del cuerpo detectado.

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¿Por qué ese estudio científico en Montserrat revoluciona la búsqueda de metales críticos?

La relevancia de esa investigación radica tanto en los recursos potenciales como en la tecnología aplicada. Entre el 60% y el 80% de los yacimientos metálicos surgen de procesos magmático-hidrotermales, por lo que los volcanes activos albergan energía geotérmica y elementos disueltos en fluidos salinos. No obstante, los hallazgos actuales no garantizan la presencia de un depósito explotable ni aseguran su viabilidad comercial.

Resulta indispensable precisar la salinidad exacta, química, volumen y concentración en la reserva subterránea. Dado que las ondas sísmicas no miden contenido metálico directo ni confirman si la lente profunda conecta con los sistemas hidrotermales someros, el grupo experto sugiere realizar análisis geoquímicos y electromagnéticos para rastrear el origen y trayecto de los fluidos.

La constatación final requerirá una perforación exploratoria, labor compleja por el calor extremo y el entorno volcánico. A modo de paso previo, los científicos evaluarán la dispersión sísmica. "Los métodos de imagen pasiva pueden proporcionar una resolución adecuada para localizar estos objetivos", afirman los responsables en Geophysical Research Letters, técnica promovida por la Universidad de Oxford que busca mitigar riesgos en futuras campañas extractivas.

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