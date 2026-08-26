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Ignacio Buse vs Daniel Altmaier: a qué hora y dónde ver partido de hoy en el ATP 250 Winston-Salem

La primera raqueta nacional, que jugará la Copa Davis con Perú, se enfrenta a un duro rival en octavos de final del ATP 250 Winston-Salem. Sigue el punto a punto del partido de HOY.

Ignacio Buse se viene preparando para jugar el US Open, último Grand Slam del año. Foto: composición LR/AFP
Ignacio Buse se viene preparando para jugar el US Open, último Grand Slam del año. Foto: composición LR/AFP
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Ignacio Buse vs Daniel Altmaier EN VIVO HOY por los octavos de final del ATP 250 Winston-Salem. El duelo entre el peruano y el alemán empezará a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana) en el Complejo de Tenis de la Universidad de Wake Forest. La transmisión del cotejo estará a cargo de la señal de Disney Plus; asimismo, podrás seguir todas las incidencias de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República.

'Nacho' viene de cobrarse una revancha contra el australiano Adam Walton al imponerse 2-1 en la segunda ronda del certamen que se desarrolla en Carolina del Norte (Estados Unidos). Buse, actual número 36 del ranking, busca llegar de la mejor manera al US Open 2026 y la Copa Davis.

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¿A qué hora juega Ignacio Buse vs Daniel Altmaier por el ATP 250 Winston-Salem?

El partido del tenista peruano contra el número 75 del mundo empezará alrededor de la 1.00 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver el partido de Ignacio Buse vs Daniel Altmaier?

Los partidos del ATP 250 Winston-Salem son transmitidos en vivo a través de Disney Plus Premium para toda Latinoamérica. Asimismo, otra opción para seguir los duelos es Tennis TV. En caso de que no puedas acceder a estas opciones, La República Deportes te ofrece la cobertura online gratis del partido de la primera raqueta nacional.

PUEDES VER: Universitario - UTC: fecha, hora y canal del partido por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

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Pronósticos para Ignacio Buse vs Daniel Altmaier

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Ignacio Buse sobre el deportista alemán.

  • Betsson: gana Ignacio Buse (1,79), gana Daniel Altmaier (2,00)
  • Bet365: gana Ignacio Buse (1,80), gana Daniel Altmaier (2,00)
  • 1XBet: gana Ignacio Buse (1,76), gana Daniel Altmaier (2,05)
  • Caliente: gana Ignacio Buse (1,73), gana Daniel Altmaier (2,00)
  • Doradobet: gana Ignacio Buse (1,81), gana Daniel Altmaier (2,00).


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