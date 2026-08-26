Abogada enfrentó a su presunto asesino, el delincuente “Zorro”

CONOCIDO. Helenn identificó a Dávalos como uno de los sicarios que intentó eliminarla. Foto: composición LR

CONOCIDO. Helenn identificó a Dávalos como uno de los sicarios que intentó eliminarla. Foto: composición LR

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Conversaciones por WhatsApp entre presuntos delincuentes, halladas en el celular de la asesinada abogada Helenn Silva Padilla, evidencian que los criminales habían puesto “precio” a su cabeza.

Uno de sus presuntos verdugos, conocido con el alias de “Zorro”, ofreció 10 mil soles para quien la asesinara.

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“Zorro”, cuya identidad se mantiene en reserva, es el cabecilla de una banda criminal que opera en Pacasmayo y Chepén, en la región de La Libertad. Amenzaba a la abogada por un supuesto “cierre de dinero” (incumplimiento de acuerdo monetario) y buscaba cobrárselo con la vida de la profesional.

El domingo 15 de agosto, Helenn Silva fue aejecutada en el restaurante “Pikeitos”, en Pacasmayo, a manos de un sicario que le disparó tres balazos en la cabeza.

Según las investigaciones, Helenn Silva recurrió a sus “amistades” del mundo del hampa en busca de protección. El intermediario era “Ronald”, primo de “Zorro”, quien le dijo a Silva que este la estaba vigilando.

“Ronald” le envió a Helenn Silva un pantallazo de la conversción que sostuvocon “Zorro”:

“-¡Paisa! Te hablo por Hellen. ¡Ella dice que no ha hecho nada!”, le escribió “Ronald” a “Zorro”.

“-¿Qué hay con la doctora, causa? Tú sabes a la firme que hay 10 palos. Es una cerradora”, respondió “Zorro”.

En todo momento, la abogada Helenn Silva trató de llegar a un acuerdo on “Zorro” por la tranquilidad de su familia y así le advirtió a “Ronald”. Al leer estos mensajes, Helenn Silva le expresó a “Ronald”:

“-Mira, cholo. Acá es muy simple. Háblale a tu primo que me suelte y no pasa nada, en serio. Porque la verdad que yo estoy desgastada y estresada por esta situación. Lo único que quiero es mi tranquilidad, tranquilidad para todos”.

Desde el día que Helenn Silva se enteró por boca de “Ronald” que detrás de las amenazas estaba “Zorro”, quien empezó a enviarle mensajes por WhatsApp y audios exigiendo la devolución del dinero, de lo contrario la mataría.

Incluso el 10 de julio de este año, la gente de “Zorro” la buscó en su casa, pero no la encontró.

“-Ya te has dado cuenta hasta dónde puede llegar, hasta la puerta de tu casa. Si estabas, te iba a volar la cabeza. Aquí me vas a pagar seis mil por ti y por tu hijo. Si me dices que no, normal, pero no te quedes con plata ajena. Te voy a enseñar a no cerrar”, le escribió el “Zorro” a Helenn Silva.

Pero, la abogada no se quedó callada. Le respondió enviándole un audio con el mismo lenguaje de su intimidador.

“-¡A quien chucha he cerrado? ¿Tú me vienes a mí a amenazar? Oye, tú no sabes con quién chucha te estas metiendo. Te estoy diciendo que me sueltes y no me vengas a mencionar a mí, ni a mi hijo, porque soy capaz de ir yo misma y arrancarte los sesos, la lengua y te corto dedo por dedo”, le advirtió Helenn.

“-Me gusta que me reten”, respondió “Zorro”.

“-No te reto. Tú estas que me buscas. He querido ser empática contigo. Ya te tengo localizado. Si quieres ir a la mala, ¡a la mala nos vamos! Porque botada (regalada) no estoy, huevón de mierda. Más te vale que me tengas como amiga, a que me tengas de enemiga, ¡mierda! Porque toda tu gente se va a cagar”, le dijo Helenn Silva.

La abogada continuó:

“-¡Mátame y te mueres tú, tu hijo y tu abuelo! No seas atrevido, mierda, porque el que fue atrevido está tres metros bajo tierra. Me sueltas, te suelto, ya te dije cuál es la situación”, le dijo Helenn Silva.

“Zorro” no se quedó callado:

“-La próxima te destapo la cabeza. No te voy a soltar, te voy a matar”.

Para el jefe de la Región Policial de La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, el crimen de Helenn Silva, se debió a un “conflicto económico” dentro de su entorno laboral como abogada.

“Uno de sus clientes no estaba conforme con el resultado de su defensa y le exigió la devolución de dinero, originándose un conflicto con las partes y Hellen Silva” indicó el general Espinoza a La República.