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Una reelección encubierta fue frustrada en Piura. Se trata del caso de Richard Baca Palacios, último alcalde de la localidad norteña de Morropón, quien postulaba en la lista de Alianza para el Progreso como primer regidor y que, tras la renuncia de la cabeza de su lista, podría haber asumido como alcalde por un periodo más. El Jurado Electoral Especial de Morropón decidió excluir su candidatura por considerar que esta iba en contra de la Constitución.

En línea con ello, el propio JEE de Morropón emplazó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a evaluar la necesidad de establecer criterios uniformes sobre los alcances de la prohibición de reelección inmediata cuando una autoridad municipal en ejercicio postula a un cargo distinto dentro del mismo concejo. El JEE de esta localidad piurana señala la necesidad de establecer este criterio debido a que esta estrategia viene siendo utilizada en distintas partes del país: de acuerdo con el portal Datapol, 135 alcaldes elegidos en 2022 postulan como tenientes alcaldes en estas elecciones.

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El candidato originalmente inscrito a la alcaldía, Ricardo César Espinoza Nima, renunció el 27 de julio. Como la lista continúa participando sin candidato a alcalde, Baca Palacios quedó en posición de acceder automáticamente a la alcaldía si la lista gana, dada su condición de primer regidor hábil.

Al respecto, el JEE de la localidad piurana indicó que, si esto llegara a consumarse, se transgrediría el artículo 194 de la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata de autoridades, así como el artículo 103, que señala que no está permitido abusar del derecho.

El Jurado Electoral consideró que, aunque individualmente es válido que un alcalde postule a regidor y que una lista subsista tras la renuncia del candidato a alcalde, la combinación de ambas circunstancias produce objetivamente el resultado que el artículo 194 prohíbe: la continuidad inmediata del mismo alcalde.

Además, respecto a la intención de abusar del derecho, indicaron que no hace falta demostrar que Baca Palacios planeó o quiso reelegirse deliberadamente. Basta con que el resultado objetivo —que él vuelva a ser alcalde si gana la lista— sea el mismo que la Constitución prohíbe, independientemente de las intenciones de los involucrados.

¿Y el caso López Aliaga?

Naturalmente, el caso mantiene bastantes similitudes con el de Renovación Popular y su candidatura en Lima, liderada actualmente por Rafael López Aliaga luego de que Luis Rubio renunciara a encabezar la lista. De ganar el partido celeste las elecciones que se celebrarán este 4 de octubre en la capital, López Aliaga repetiría por segundo periodo consecutivo como alcalde de Lima.

A dos días de cerrarse el plazo para que el Jurado Nacional de Elecciones pudiera excluir alguna candidatura regional o municipal, dos ciudadanos presentaron recursos formales ante el JEE de Lima Centro 1 para solicitar que se retire la candidatura de Renovación Popular por permitir una reelección encubierta y dar paso al abuso del derecho, tal como ocurrió en el caso de Baca Palacios.

De hecho, uno de los antecedentes citados por los ciudadanos denunciantes es justamente la Resolución N.° 00576-2026-JEE-MORR/JNE, que determinó la exclusión de la candidatura de Baca Palacios a la alcaldía de Morropón.

Pese a las similitudes, el JEE de Lima Centro determinó que la lista de Renovación Popular continuará en carrera con López Aliaga a la cabeza. A través de una resolución, el Jurado Electoral resolvió mantener la candidatura de Rafael López Aliaga al declarar improcedente uno de los pedidos de exclusión y ordenar el archivo definitivo del caso una vez que se agoten los plazos de apelación.

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En sus descargos ante el pedido de exclusión, Renovación Popular señaló que lo solicitado se trataba de una "tacha encubierta". El Jurado Electoral les dio la razón. La resolución indica que, por ley, las tachas deben presentarse dentro de los tres días calendario siguientes a la publicación de la admisión de la candidatura. Dado que la postulación de López Aliaga fue admitida el 26 de julio de 2026 y la denuncia se presentó recién el 21 de agosto, el plazo ya había expirado y no se podía retrotraer el proceso.

Además, el JEE resolvió que la exclusión de un candidato solo puede darse por motivos muy específicos y estrictos señalados en la ley. Como los hechos denunciados por el ciudadano no se ajustaban a ninguna de estas causales de exclusión, no era legalmente posible apartar al candidato por esa vía.

Cabe señalar que el JEE de Lima Centro no entró a debatir el fondo del asunto —es decir, la reelección encubierta y el abuso del derecho planteados en el pedido de exclusión—, sino que desestimó la solicitud basándose en los argumentos anteriormente expuestos.

El plazo para presentar recursos contra candidaturas venció el 23 de agosto. Con ello, el camino queda libre para el partido celeste en su búsqueda de volver a ocupar el sillón municipal por otro periodo.

Burneo evita pronunciarse

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, ha evitado pronunciarse sobre la decisión del Jurado Especial Electoral de Morropón. Señaló que ello sería adelantar opinión.

"Sobre el caso concreto, no nos podemos pronunciar dado que eventualmente podría ser materia de un recurso de apelación. Eso se evaluaría en el caso concreto entorno a ello", indicó.

Constitucionalistas se pronuncian

La decisión tomada por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro ya genera discusiones entre la comunidad jurídica. Para el abogado Roy Mendoza, especialista en Derecho Constitucional y Electoral, la decisión de mantener a Rafael López Aliaga en carrera —teniendo en cuenta el antecedente de Morropón— constituye una clara falta ante la ley.

"Es incorrecto porque atenta directamente contra la seguridad jurídica. Podríamos decir que, por un lado, fue correcto y que, por otro, no. Lo que tiene que establecerse es un criterio único y eso debería hacerlo el Jurado Nacional de Elecciones. (...) No tengo ninguna duda de que un juez más valiente podría haber entrado a un examen constitucional más riguroso y habría concluido igual que en el caso de Morropón".

Mendoza indicó que esta decisión vulnera el cuidado de la Constitución: "Me parece que el Jurado Electoral Especial ha optado por la salida más formalista y ha desperdiciado una gran oportunidad para restablecer los fines constitucionales".

Gerardo Távara, abogado y analista político, calificó lo decidido por el JEE de Lima Centro como "equivocado" y señaló que el modo en el que Rafael López Aliaga podría acceder a un nuevo periodo como alcalde de Lima constituye una forma de ir contra la Constitución.

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"Me parece que la decisión del Jurado Electoral Especial de Lima es absolutamente equivocada. Están cumpliendo con un formalismo, una aplicación literal de la norma que no es la que corresponde. La Constitución establece que no es posible que una persona que ya fue alcalde ejerza como alcalde en un mismo periodo inmediato. Lo que pretende hacer el señor López Aliaga es eso. La vía que ha utilizado es fraudulenta, pero el resultado va a ser el mismo si es que ganara la lista de Renovación Popular. Eso es lo que la Constitución prohíbe y es lo que ha debido interpretar el JEE de Lima Centro, tal como lo ha hecho el JEE de Morropón al excluir a una persona que hizo lo mismo que López Aliaga".

Távara señaló que el JNE podría zanjar la polémica dando una opinión oficial sobre el tema.

"Lo que ocurre es que los 69 Jurados Electorales Especiales del Perú actúan cada uno según su criterio. Lo que decida el de Morropón no obliga al de Lima, Tacna o ningún otro. Aquí hay un problema. Y también se da porque el Jurado Nacional de Elecciones no se atreve a dar una pauta que sigan todos los Jurados Electorales Especiales. (…) Ambos casos, el de Morropón y López Aliaga, pueden llegar al JNE en apelación. Ahí se encontrará con dos situaciones contradictorias. Yo creo que ahí el JNE hace mal al no emitir opinión. Se queda simplemente esperando a que el problema llegue a su mesa para decidir. Mientras tanto, el tiempo para la elección se acorta", indicó.