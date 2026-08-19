Puno: Policía rescata a 12 mineros secuestrados por la red criminal “Los Primos”

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Doce trabajadores de la contrata minera 'JM', que permanecían secuestrados en una bocamina, presuntamente por integrantes de la organización criminal Los Primos, fueron rescatados con vida en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, región Puno.

Los Primos (o Los Primos de La Rinconada) es una banda delictiva vinculada a delitos de asalto, tenencia ilegal de armas, secuestro y extorsión en dicha zona minera del altiplano

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Esta peligrosa facción ha irrumpido de manera violenta en diversas bocaminas, socavones y en reuniones comunales para robar material aurífero (oro) y retener por la fuerza a trabajadores mineros.

En otros operativos, miembros de la fiscalía y la policía detuvieron e investigaron a presuntos miembros de esta red criminal como Tony Apaza Ccalla, Aldair Mamani Huanca y otros implicados en asaltos armados, y se dictaron medidas de prisión preventiva.

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Este miércoles 19 de agosto, tras recibir información sobre la retención de los trabajadores, la Policía activó un plan operativo y desplegó un contingente de efectivos hacia la zona para recuperar el control de la bocamina y poner a salvo a los obreros retenidos.

Sin embargo, cuando arribaron a la zona, los agentes fueron recibidos a balazos por tres sujetos que vigilaban el acceso al socavón. Ante esa acción, los efectivos repelieron el ataque y lograron hacer retroceder a los presuntos delincuentes, quienes huyeron hacia el interior de la galería minera.

Durante la intervención, los sujetos abandonaron un morral con una cacerina para fusil abastecida con nueve municiones. Asimismo, los efectivos hallaron otras 45 municiones y, a unos 50 metros del ingreso de la bocamina, un saco con 180 explosivos y 15 metros de mecha verde.

Luego del intercambio de tiros, la policía recuperó el control de la bocamina y puso a buen recaudo a las 12 personas secuestradas, quienes recibieron atención médica.

La Policía mantiene personal especializado desplegado en la zona para intensificar las operaciones de búsqueda y captura de los presuntos responsables.