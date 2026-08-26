Dictan prisión preventiva para investigados por extorsión a estudio jurídico en Piura

Los imputados, detenidos el 17 de agosto en Veintiséis de Octubre, están siendo investigados por un intento de extorsión a un estudio jurídico. Foto: difusión.

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La jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura dictó nueve meses de prisión preventiva contra Cristhian Josué A.F. y Álvaro B.C., quienes vienen siendo investigados por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión agravada, y contra la seguridad pública, por tenencia ilegal de materiales peligrosos.

Según la investigación fiscal, ambos fueron intervenidos el 17 de agosto de 2026, en el distrito de Veintiséis de Octubre, luego de una investigación relacionada con una presunta extorsión contra un estudio jurídico de esta localidad.

De acuerdo a los elementos de convicción, uno de ellos habría coordinado y ordenado el traslado de unos ciudadanos extranjeros, mientras que el otro habría movilizado a quienes dejaron un artefacto explosivo y un manuscrito en dicho local, a través del cual exigían el pago de S/ 50,000.

Tras las diligencias de investigación, ambos fueron detenidos por la Policía y puestos a disposición del Ministerio Público. Ahora deberán permanecer en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones para determinar su responsabilidad en los hechos que aún son materia de investigación.