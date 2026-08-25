Papa León XIV estará en Perú hasta el 16 de noviembre: no hay itinerario oficial de las actividades

La falta de un itinerario oficial implica que algunas propuestas podrían modificarse. | Difusión | Difusión

La falta de un itinerario oficial implica que algunas propuestas podrían modificarse. | Difusión | Difusión

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La visita del papa León XIV al Perú se mantiene hasta el 16 de noviembre, pese a las versiones que señalaban que su estadía se había reducido un día. El pontífice partirá del país después del mediodía del 16 y llegará a Roma el 17 de noviembre, por la diferencia horaria entre ambos destinos. Esta precisión también ha sido recogida en información pública sobre la organización del viaje.

El otro punto que todavía no está cerrado es el itinerario de actividades. Aunque circulan versiones sobre una posible agenda en Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco, el programa oficial todavía no ha sido anunciado por la Santa Sede. Las coordinaciones continúan entre las autoridades peruanas, la Iglesia y los representantes del Vaticano.

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La llegada de una segunda comisión de avanzada del Vaticano se debe a la necesidad de revisar las condiciones de seguridad, logística y los espacios contemplados en la agenda que se tiene de manera preliminar. La delegación evalúa los lugares propuestos antes de que se establezca el programa definitivo de la visita del papa.

Por ello, las actividades que circulan en redes sociales o que son presentadas como parte de una agenda definitiva todavía deben tomarse con cautela. La falta de un itinerario oficial implica que algunas propuestas podrían modificarse, descartarse o incorporar nuevos detalles antes del anuncio definitivo.

La confusión sobre la duración de la visita surgió porque inicialmente se informó que León XIV permanecería en Perú hasta el 17 de noviembre. Sin embargo, el nuncio apostólico Paolo Rocco Gualtieri confirmó que el pontífice estará en el país del 11 al 16 de noviembre. El representante del Vaticano explicó que León XIV tiene compromisos en Roma y que el 17 tiene que estar allá.

Las actividades todavía están en evaluación

La visita de León XIV contempla cuatro ciudades: Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco. Sin embargo, todavía falta conocer el detalle de cada actividad y el orden definitivo del recorrido.

La información disponible hasta el momento permite establecer el marco general del viaje, pero no una agenda definitiva. Incluso la plataforma oficial de la visita señala que el programa detallado todavía no es público.

Uno de los actos que ya cuenta con información pública es la misa multitudinaria prevista para el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Lima. El canciller Carlos Espá también confirmó que la segunda comisión de avanzada revisará los lugares contemplados en la agenda preliminar.

Por ahora, la fecha de salida del Perú se mantiene para el 16 de noviembre, mientras que el itinerario con las actividades específicas del papa León XIV deberá esperar el anuncio oficial correspondiente.