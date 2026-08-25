¿El papa León XIV dará una misa en el Estadio Monumental de Ate? Comisión del Vaticano evalúa recinto de Universitario de Deportes

Mientras tanto, la misa de cierre del pontífice está confirmada para el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, donde se considerarán aspectos logísticos previos a la visita. | Foto: Andina/Composición LR

Mientras tanto, la misa de cierre del pontífice está confirmada para el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, donde se considerarán aspectos logísticos previos a la visita. | Foto: Andina/Composición LR

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La Comisión del Vaticano encargada de coordinar los viajes apostólicos del papa León XIV inspeccionará este martes 25 de agosto el Estadio Monumental de Universitario de Deportes, en Ate, como parte de los preparativos para la visita del sumo pontífice al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre. El recinto es evaluado como posible escenario de una actividad masiva, aunque la Santa Sede todavía no ha confirmado su uso definitivo.

La eventual realización de un encuentro en el Monumental no reemplaza la misa de cierre de la visita papal, que ya fue confirmada para el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. Según informó la Agencia Andina, la comitiva vaticana continuará revisando los espacios previstos antes de que la Santa Sede comunique la agenda definitiva de todas las actividades.

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Estadio Monumental podría recibir un encuentro multitudinario durante la visita del papa León XIV

El padre Juan Bytton, vocero del Arzobispado de Lima, explicó que el Estadio Monumental se encuentra en evaluación para albergar un encuentro con jóvenes, representantes de la sociedad civil y otros grupos. La revisión busca determinar si el recinto cuenta con las condiciones necesarias para recibir una actividad de gran convocatoria durante la estadía del pontífice en Lima.

La inspección forma parte del trabajo de la comisión encabezada por el sacerdote mexicano José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los Viajes Apostólicos designado por León XIV. El equipo permanecerá en el Perú hasta el fin de semana para verificar las diócesis y espacios vinculados con la agenda prevista en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Vaticano definirá la agenda oficial tras culminar las inspecciones en Perú

Aunque ya se confirmó que el papa León XIV visitará cuatro ciudades peruanas, aún quedan actividades y recintos por definir. En las últimas horas también surgieron versiones sobre una eventual ampliación del recorrido hacia Cajamarca, específicamente al pueblo de Santa Cruz, pero esta posibilidad todavía no cuenta con confirmación oficial.

En paralelo, la Base Aérea Las Palmas es considerada para la misa prevista al cierre de la visita papal. El Arzobispado recordó que el lugar ya recibió al papa Francisco en 2018, por lo que la experiencia previa servirá como referencia para aspectos de logística, escenarios, organización e inscripción de asistentes. La Santa Sede deberá comunicar posteriormente la programación definitiva de las actividades de León XIV en el Perú.