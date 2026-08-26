Keiko Fujimori: "Hemos recibido el país con cifras terribles, pero a partir del próximo año vamos a ir viendo mejorías"

Keiko Fujimori dio un discurso durante evento por el adulto mayor | Foto: presidencia del Perú.

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Keiko Fujimori volvió a referirse a las gestiones anteriores. Durante su último discurso, la mandataria aseguró que las administraciones pasadas dejaron los indicadores económicos y sociales por debajo de niveles aceptables. Fujimori señaló, además, que, por ello, las mejoras comenzarían a verse "a partir del próximo año".

"Hemos recibido el país con cifras y estadísticas terribles, pero a partir del próximo año vamos a ir viendo mejorías", declaró la presidenta durante un evento por el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor.

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La mandataria sostuvo que los avances de la economía deben reflejarse en mejoras concretas tanto para los pensionistas actuales como para aquellas personas que nunca pudieron acceder a una pensión. Al respecto, volvió a referirse a Pensión 65, programa cuya duplicación anunció en julio. Sin embargo, esta vez evitó establecer un plazo y se limitó a expresar una expectativa sobre su mejora en los próximos meses.

Sobre la creación de una nueva pensión, señaló que está a favor de una alternativa que facilite el acceso de los ciudadanos. No obstante, tampoco especificó cuándo se concretaría esta medida ni cómo sería financiada.