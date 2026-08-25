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Capturan a presuntos integrantes de banda que habría disparado contra bus de la Nueva América en San Juan de Mirafores

El operativo, liderado por la División de Investigación de Extorsiones, se realizó en Villa El Salvador, donde se incautaron armas, municiones y dinero en efectivo.

La Policía Nacional incautó armamentos y municiones durante el operativo
La Policía Nacional incautó armamentos y municiones durante el operativo | Composición LR
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La Policía Nacional capturó a cinco presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión y sicariato contra empresas de transporte público que operan en Lima Sur. De acuerdo con información policial, los intervenidos estarían vinculados con el ataque armado perpetrado el último 23 de agosto contra un bus de la empresa Nueva América, además de otros atentados registrados contra compañías del sector.

El operativo se inició alrededor de las 4.00 p. m. del lunes 24 de agosto y estuvo a cargo de agentes de la División de Investigación de Extorsiones (Divinext) de la Dirincri, como parte de un trabajo de inteligencia desarrollado a partir de una denuncia reservada por extorsión.

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Los agentes intervinieron diversos puntos del distrito de Villa El Salvador (VES) y detuvieron a Erick Rebaza Guillén, Anali Barraza Chuquimajo, Jhonatan Meza Reyes y Jaron Angulo Naranjo. A ellos se sumó Cristofer Francia Zacata, quien fue detenido por personal de la Depincri VES.

Según la Policía, los sospechosos formarían parte de una organización criminal que tendría como objetivo a empresas de transporte público con rutas por Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores.

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Hallan armas y municiones

Durante las intervenciones, los agentes incautaron dos pistolas: una PB calibre 9 mm corta y una Browning, ambas con sus respectivas cacerinas abastecidas. También se encontraron municiones de diferentes calibres, S/ 1.200 en efectivo y seis teléfonos celulares.

La Policía investiga si las armas incautadas fueron utilizadas en los ataques contra empresas de transporte de Lima Sur y si los celulares contienen información relacionada con las presuntas extorsiones.

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Ataque contra Nueva América

Los detenidos son investigados por su presunta participación en el ataque armado registrado el domingo 23 de agosto contra un bus de la empresa Nueva América, ocurrido cuando la unidad circulaba por el distrito de San Juan de Miraflores.

En ese atentado, un sujeto a bordo de una motocicleta habría disparado directamente contra el vehículo. El conductor resultó herido de bala en una pierna y fue trasladado a un establecimiento de salud.

La investigación policial también busca establecer su participación en otros ataques contra empresas de transporte público que operan en Lima Sur.

El operativo se encuentra en proceso y la Policía señaló que continuará informando sobre los resultados de las diligencias y las investigaciones contra los intervenidos.

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