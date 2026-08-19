La Libertad es la primera región en contar con el subsistema de extorsión y sicariato

La Corte Superior de Justicia de La Libertad inicia un nuevo Subsistema de Extorsión, Sicariato y Otros Delitos Conexos. Foto: difusión.

La Corte Superior de Justicia de La Libertad inicia un nuevo Subsistema de Extorsión, Sicariato y Otros Delitos Conexos. Foto: difusión.

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La Corte Superior de Justicia de La Libertad se convierte en la primera sede judicial del país en poner en marcha el Subsistema de Extorsión, Sicariato y Otros Delitos Conexos, un modelo interinstitucional que articula a los operadores del sistema de administración de justicia penal para brindar una respuesta más rápida y efectiva frente a estos delitos, que afectan de manera constante a la ciudadanía.

Durante la ceremonia de inicio de funciones, la presidenta Cecilia Milagros León Velásquez remarcó que la Corte de La Libertad ha sido designada como sede judicial para la implementación inicial de este subsistema, lo que representa no solo el compromiso institucional con la población, sino también la inaplazable responsabilidad de articular una respuesta contundente que haga frente a la criminalidad y devuelva la paz a nuestra región.

“Agradezco al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por haber confiado en nuestra entereza y capacidad técnica e institucional para convertirnos en un referente de reforma para el sistema de justicia en todo el país, mientras enfrentamos un desafío tan complejo como la criminalidad, que afecta y vulnera la vida, la integridad y el patrimonio de las personas”, mencionó la doctora León Velásquez.

El modelo interinstitucional establece tres Juzgados de Investigación Preparatoria y otros órganos especializados en combatir delitos como la extorsión y el sicariato. Foto: difusión.

Además, expresó que la implementación de este modelo interinstitucional no solo marca el inicio de nuevos órganos jurisdiccionales que brindarán celeridad y eficacia a los procesos vinculados a la extorsión, el sicariato y demás delitos conexos, sino que también implica el comienzo de una etapa de mayor especialización y rigor en la administración de justicia.

Este subsistema, que entró en vigencia el miércoles 19 de agosto, está conformado por tres Juzgados de Investigación Preparatoria, dos Juzgados Penales Colegiados y una Sala Penal de Apelaciones, todos permanentes y especializados con competencia supraprovincial. Asimismo, contará con el liderazgo de jueces superiores y especializados titulares con vasta experiencia en materia penal, quienes contribuirán a esta lucha contra la criminalidad con firmeza eficiencia y excelencia en beneficio de la colectividad.

Por otro lado, la doctora Cecilia León ratificó el compromiso de la Corte de La Libertad de continuar mejorando la administración de justicia. Asimismo, exhortó a los magistrados a cumplir con la gran responsabilidad que asumen a partir de la fecha como actores activos en la reconstrucción de la seguridad y la paz que tanto reclama la sociedad.

“Esta implementación es el resultado directo del trabajo prioritario que asumimos para combatir la criminalidad con firmeza. Hoy La Libertad le dice ‘basta’ a la extorsión mediante una justicia más fuerte, moderna y cercana. Por ello nuestros jueces tienen el deber de retribuir la confianza depositada en nosotros, con una labor transparente y eficiente que permita restablecer la seguridad y la libertad de todos y todas”, puntualizó la presidenta de la Corte.

Este subsistema, en vigencia desde el 19 de agosto, busca mejorar la administración de justicia y devolver la seguridad a la ciudadanía. Foto: difusión.

Finalmente, hizo un llamado a los representantes de las demás instituciones que forman parte de la administración de justicia penal a sumar esfuerzos y trabajar como un solo bloque, bajo el respeto irrestricto de las competencias de cada entidad, a fin de garantizar la efectividad de este modelo.

Cabe indicar que el Subsistema de Extorsión, Sicariato y Otros Delitos Conexos fue creado en el Perú, mediante el Decreto Legislativo Nº 1735, el 12 de febrero del presente año, y constituye una respuesta firme y conjunta del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Defensa Pública para combatir el crimen de manera articulada.