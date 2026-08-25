Estudiante de la PNP fue hallada sin vida frente a su vivienda en San Bartolo

Autoridades policiales mantienen el caso en investigación y revisaron el casillero de la joven encontrada sin vida. | Composición LR

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Una joven de 20 años, estudiante de la Escuela de la Policía Nacional del Perú (PNP) en San Bartolo, fue hallada sin vida en la vía pública frente a su vivienda, ubicada en la urbanización San José, durante la mañana del domingo 23 de agosto.

De acuerdo con el acta de intervención policial, el hallazgo se produjo alrededor de las 6.20 a. m., cuando la madre de la joven se despertó y notó que su hija no se encontraba en la habitación. Al buscarla, la mujer la observó tendida en la vía pública desde el cuarto nivel del inmueble.

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Según el documento policial, cuando los agentes llegaron al frontis del inmueble, ubicado en Hijos de Propietarios de San José, manzana I, lote 20, encontraron a la joven de 20 años en posición de cúbito ventral y aparentemente sin signos vitales.

La Policía reportó que la estudiante vestía una polera negra y un pantalón tipo pijama de color plomo con diseños. Asimismo, se observó una lesión cortante a la altura de la muñeca del brazo izquierdo.

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Era estudiante de la Escuela de la PNP

La madre de la joven, María Dolores Mamani Castro, de 41 años, declaró a los agentes que su hija era estudiante de la Escuela de la PNP de San Bartolo y pertenecía a la promoción denominada 'Aguerridas'.

Según su testimonio, la noche anterior ambas habían cenado y posteriormente se retiraron a descansar. La joven permaneció realizando trabajos relacionados con sus actividades en la escuela policial.

La madre señaló que no volvió a verla hasta la mañana siguiente, cuando descubrió que se encontraba tendida frente al inmueble.

Tras el hallazgo, el personal policial comunicó el caso a la Fiscalía Penal de Turno de Lurín, que quedó a cargo de las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

Las autoridades deberán realizar las pericias y demás diligencias de ley para establecer cómo se produjo la caída y determinar las circunstancias exactas del fallecimiento de la estudiante. La intervención policial culminó a las 8.20 a. m. del mismo domingo.