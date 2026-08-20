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Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2
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Sociedad

Alcalde de Parinacochas pide calma a la población tras terremoto en Ayacucho y asegura que no hay daños graves: “No hay desgracias”

Yony Reyes, alcalde de Parinacochas, llamó a la calma tras el terremoto en Coracora y aseguró que no hay reportes de personas afectadas. Asimismo, señaló que las autoridades locales estarían coordinando acciones para evaluar la situación en la provincia.

El alcalde de Parinacochas, Yony Reyes, pidió calma a la población y aseguró que no hay reportes de víctimas mortales.
El alcalde de Parinacochas, Yony Reyes, pidió calma a la población y aseguró que no hay reportes de víctimas mortales. | Foto: composición LR/Difusión/Sasslamx
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Un terremoto de magnitud 7.2 se registró en Ayacucho este jueves 20 de agosto, a la 1:00 p. m. Según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el fuerte movimiento telúrico tuvo su epicentro en la ciudad de Coracora, provincia de Parinacochas, y alcanzó una profundidad de 108 kilómetros. El sismo también fue percibido en distintas regiones del país, entre ellas Lima y Arequipa, generando preocupación entre los ciudadanos.

En ese contexto, Yony Reyes, alcalde de Parinacochas, pidió mantener la calma y señaló que, hasta el momento, no se habían reportado personas afectadas. La autoridad indicó que las instituciones de la provincia se encontraban coordinando para recoger información en distintos puntos de la provincia y verificar la situación luego del fuerte movimiento telúrico.

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Alcalde de Parinacochas pide calma tras el terremoto en Ayacucho

En una entrevista con Exitosa, Yony Reyes informó que los primeros reportes recibidos por las autoridades no daban cuenta de desgracias en la provincia. El alcalde mencionó que el director de la Red de Salud de Coracora, Edgar Lara, le confirmó que se había registrado una respuesta de la población frente al sismo. Por ello, pidió a los habitantes mantener la tranquilidad durante las siguientes horas.

"Pido hoy a la población de Coracora bastante calma (…) el sismo ya pasó y espero que no con hechos lamentables", destacó.

El burgomaestre también señaló que se encontraba realizando gestiones ante Defensa Civil, el Gobierno Regional y el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes), con el objetivo de contar con respaldo ante una eventual emergencia. Asimismo, precisó que las autoridades de Parinacochas se mantienen articuladas para continuar con la evaluación de la provincia y comunicar nuevos reportes a la población.

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terremoto Ayacucho 7,2 hoy

Terremoto en Ayacucho de 7,2 de magnitud se registró hoy.

"En este momento, la comisión multisectorial se está desplazando a cada punto, institución, a cada pueblo, recogiendo información y reportes a través de agentes, tenientes, gobernadores, responsables de puestos médicos y directores de los colegios. En ese sentido, en las siguientes horas voy a seguir reportando con cifras específicas para dar cuenta a la población", sentenció.

Indeci monitorea Ayacucho e Ica tras sismo de magnitud 7.2

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez Guerrero, informó que, hasta el momento, no se han reportado daños tras el sismo de magnitud 7.2 registrado en Coracora, provincia de Parinacochas, Ayacucho. Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), la institución mantiene el monitoreo de las zonas cercanas al epicentro, especialmente de los caseríos alejados de Ayacucho e Ica, para descartar posibles afectaciones.

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