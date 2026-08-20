Terremoto de 7,2 en Ayacucho no genera tsunami en el litoral peruano, según la Marina de Guerra

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La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el sismo de magnitud 7,2 registrado en Ayacucho esta tarde no genera alerta de tsunami en el litoral peruano.

El movimiento tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas. Asimismo, tuvo una profundidad de 108 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú.

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Sismo en Ayacucho no genera tsunami

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0568, el epicentro se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en Ayacucho. El evento tuvo una latitud de -14.70 y una longitud de -73.78. Hasta el momento, el IGP no ha informado sobre daños materiales ni personas afectadas por este movimiento telúrico. Las autoridades recomiendan a la población mantener la calma y contar con una mochila de emergencia ante la posibilidad de nuevos sismos.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.

Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.

Dinero en efectivo: de preferencia monedas.

Abrigo: manta polar y calzado.

Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.

Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.

Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.

Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

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