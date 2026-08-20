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Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2
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Terremoto de 7.2 en Ayacucho: Ica suspende clases escolares en toda la región como medida de prevención

La medida preventiva en Ica se aplica a todos los colegios de la región y busca proteger a estudiantes, docentes y trabajadores mientras se evalúa la seguridad de la infraestructura educativa antes del retorno a las aulas.

Clases suspendidas en Ica
Clases suspendidas en Ica
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Un fuerte sismo de magnitud 7,2 registrado este jueves 20 de agosto en el sur del Perú obligó a suspender las clases del turno tarde en todas las instituciones educativas de la región Ica. La Dirección Regional de Educación (DRE) adoptó la medida preventiva con el objetivo de resguardar la seguridad de los estudiantes y permitir la evaluación de la infraestructura de los colegios.

El movimiento telúrico ocurrió a la 1.00 p. m. y fue percibido en distintas zonas del país, incluida la región Ica. Tras el sismo, la autoridad educativa regional dispuso que ninguna institución educativa continúe con las actividades programadas durante el turno de la tarde.

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Sismo de magnitud 7,2 obliga a suspender clases en Ica

De acuerdo con el comunicado emitido por la DRE Ica, la suspensión alcanza a todas las instituciones educativas de la región, sin distinción de nivel o modalidad.

La medida tiene carácter preventivo y busca proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo ante cualquier riesgo derivado del movimiento telúrico.

Comunicado de clases en ICA

Comunicado de clases en ICA

Asimismo, la suspensión permitirá que las autoridades correspondientes revisen las condiciones de seguridad de los centros educativos antes de determinar el retorno a las aulas.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de magnitud 7,2?

Según información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro del sismo se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho.

El evento tuvo una profundidad de 108 kilómetros y alcanzó una intensidad de nivel III-IV en Coracora.

Hasta el cierre de esta información, las autoridades no habían reportado víctimas ni daños estructurales graves. Sin embargo, se informó sobre algunos desprendimientos de rocas y daños en viviendas de zonas cercanas al epicentro.

Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP, indicó que, de manera preliminar, "por ahora no ha ocurrido nada crítico", aunque precisó que el organismo continúa monitoreando y evaluando la situación.

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó la generación de un tsunami en el litoral peruano.

DRE Ica coordina acciones con las UGEL

La Dirección Regional de Educación de Ica también solicitó a los directivos de los colegios mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales y coordinar con las respectivas Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).

Estas entidades deberán adoptar las acciones necesarias en cada jurisdicción y supervisar las condiciones de seguridad de las instituciones educativas.

La evaluación de la infraestructura permitirá determinar si las clases podrán retomarse con normalidad o si será necesario realizar inspecciones adicionales en los colegios de la región.

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