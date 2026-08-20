Miles de vehículos siguen varados por huaicos: mujer dio a luz en plena Panamericana Sur de Arequipa

Lluvias y huaicos mantienen bloqueado el tránsito en la Panamericana Sur, Arequipa. Cientos de pasajeros y transportistas llevan cinco días varados por deslizamientos de lodo. | Composición LR

Lluvias y huaicos mantienen bloqueado el tránsito en la Panamericana Sur, Arequipa. Cientos de pasajeros y transportistas llevan cinco días varados por deslizamientos de lodo. | Composición LR

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Las lluvias y los huaicos mantienen interrumpido el tránsito en un tramo de la Panamericana Sur, en la región de Arequipa. Cientos de pasajeros y transportistas permanecen varados desde hace cinco días debido a los deslizamientos que cubrieron la carretera de lodo y piedras, principalmente en el sector de Quebrada Honda, entre Ático y Ocoña.

La emergencia ha afectado alrededor de seis kilómetros de la vía, entre los kilómetros 725 y 731, aunque también se reportan vehículos atrapados a la altura del kilómetro 732. Camiones de carga, buses interprovinciales, cisternas y autos permanecen detenidos mientras las autoridades intentan retirar el material acumulado.

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El gerente regional de Gestión de Riesgo de Desastres de Arequipa, José Antonio Carrera Paulett, informó que el punto más crítico se encuentra en el kilómetro 731. Provías y el Gobierno Regional desplegaron un cargador frontal y una retroexcavadora para acelerar los trabajos de limpieza.

Uno de los vehículos que logró ser liberado fue un camión que trasladaba aproximadamente ocho autos. La unidad quedó atrapada por el lodo y tuvo que ser retirada con apoyo de maquinaria pesada. La rehabilitación en la zona podría durar de 3 a 5 días, ya que en algunos lugares el barro alcanza los cinco metros de altura. Ahora solo operan algunas máquinas y autoridades consideran insuficiente la ayuda.

Cinco días de espera

La interrupción comenzó a agravarse el domingo, cuando las precipitaciones provocaron nuevos deslizamientos en la zona. Desde entonces, los transportistas y pasajeros afrontan largas horas de espera en una carretera rodeada de laderas y acantilados.

La situación también ha generado preocupación por los vehículos que quedaron parcialmente cubiertos por el huaico. Entre ellos se encuentran camiones de carga, buses y una cisterna que transportaba gas, lo que incrementa el riesgo para quienes permanecen en el sector.

El alcalde provincial de Caravelí, Roberto Soto, pidió al Gobierno central acelerar la atención de la emergencia y disponer mayores recursos para recuperar la vía.

"Acá podemos ver completamente enterrada una unidad que lleva por lo menos cuarenta o cincuenta toneladas. Lo mismo la cisterna cargada de gas, exponiendo en peligro a la población que continúa pasando aquí. Un bus de pasajeros sepultado por el huaico y rebasada la barrera de lo que era la pista", señaló durante su recorrido por la zona.

Los afectados también han solicitado que se habiliten trasbordos para pasajeros y transportistas mientras continúan las labores de limpieza. La interrupción ha perjudicado el traslado de personas, alimentos y otras mercancías entre las regiones del sur.

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Partos y decesos en plena vía

Como se recuerda, el pasado lunes una mujer de 68 años, María Jesús Parcana, murió mientras cruzaba a pie un tramo bloqueado de la Panamericana Sur, en la zona de Quebrada Honda. Este jueves se reveló que no fue sometida a necropsia. La Fiscalía de Caravelí informó que sus familiares acreditaron que recibía tratamiento médico por una enfermedad cardiaca, por lo que el cuerpo fue trasladado a la Unidad Médico Legal de Chala sin realizarle este procedimiento.

Además, el alcalde de Caravelí, Roberto Soto, afirmó el miércoles que una mujer gestante se vio obligada a dar a luz en pleno vehículo.

Maquinaria trabaja contra el tiempo

Carrera Paulett explicó que las precipitaciones continúan dificultando el retiro del material, debido a que la superficie permanece húmeda y existe riesgo de nuevos deslizamientos. El Gobierno Regional mantiene maquinaria propia en el lugar, mientras que Provías también ha dispuesto equipos para atender los puntos críticos.

Las autoridades estiman que, si las condiciones meteorológicas permiten mantener el ritmo de trabajo, la recuperación del tramo podría culminar entre este jueves y este viernes. Sin embargo, no se ha establecido una hora exacta para la reapertura debido a la persistencia de las lluvias.

Mientras continúan las labores, representantes del Gobierno Regional entregaron bebidas y alimentos a algunos de los pasajeros y conductores que permanecen en la zona.

Las autoridades mantienen el monitoreo del tramo y recomiendan a los usuarios evitar intentar cruzar sectores cubiertos por lodo o piedras. La prioridad, según el operativo, es retirar el material y restablecer el tránsito de manera segura.