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Mercadería se pudre, mueren animales y ministro de Defensa no llega a Arequipa en quinto día de bloqueos

La Panamericana Sur permanece bloqueada por quinto día en Atico-Ocoña. Transportistas denuncian que frutas, verduras y animales se pierden tras permanecer días varados, mientras pasajeros cuestionan la escasa ayuda del Gobierno. El titular del Mindef, Rafael Belaunde Llosa, aún no llega pese al anuncio de la presidenta Keiko Fujimori.

La crisis en la Panamericana Sur se agrava, con cinco días de bloqueo en Atico-Ocoña, Arequipa, donde decenas de vehículos están atrapados tras los derrumbes.
La crisis en la Panamericana Sur se agrava, con cinco días de bloqueo en Atico-Ocoña, Arequipa, donde decenas de vehículos están atrapados tras los derrumbes. | Composición LR
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La crisis en la Panamericana Sur se agudiza. Este jueves se cumple el quinto día de bloqueo en el sector Atico-Ocoña, en Arequipa, donde decenas de vehículos permanecen atrapados tras los derrumbes. Según la PNP de Carreteras, la emergencia ya dejó una víctima mortal: una adulta mayor. Los afectados cuestionan que la respuesta de las autoridades sea insuficiente frente a la magnitud del problema.

La ausencia del ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, también genera críticas. La presidenta Keiko Fujimori anunció días atrás que el titular del sector llegaría a la zona para atender la emergencia. Sin embargo, hasta el momento no se ha producido su llegada. Personal del Ministerio de Defensa confirmó a La República que el ministro aún no se encuentra en el lugar.

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Aunque el COER informó que el Ejército se sumó a las labores de emergencia, pasajeros y transportistas aseguran que su intervención ha sido limitada. “Ayer llegaron 50 soldados con carretillas, pero solo apoyaron con levantar piedras pequeñas. No pueden liberar el otro tramo porque todos los carros están amontonados, enlodados y enterrados”, contó un profesor que permanece varado desde el 16 de agosto.

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"¿Tres galletas y agua es ayuda?"

Los pasajeros también cuestionan la asistencia humanitaria que reciben mientras permanecen varios días en la carretera. Según relataron, la ayuda consiste principalmente en agua y algunos alimentos que se agotan rápidamente.

"Solo el Gobierno Regional trae agua, una galleta. ¿Eso es ayuda? Eso se acaba muy pronto. Ellos van a comer cerca al pueblo y les cobran 30, 40 soles por un poco de comida", denunciaron.

Los afectados aseguran, además, que no han visto presencia permanente de autoridades en los puntos más críticos del desastre y consideran que parte de la ayuda difundida en redes sociales no corresponde con lo que reciben quienes permanecen atrapados.

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Mercadería y animales se pierden

La emergencia también golpea directamente a los transportistas. Camiones cargados con frutas y verduras llevan varios días detenidos y parte de la mercadería ya comenzó a malograrse. Costales de papa permanecen en la vía y algunos incluso han terminado cayendo hacia los barrancos.

La situación es aún más crítica para los vehículos que trasladan animales. Pollos y otras especies permanecen enjaulados dentro de los camiones, sin suficiente alimento ni agua. Los transportistas denuncian que algunos animales ya han muerto debido a las condiciones de espera.

Mientras la carretera continúa bloqueada, los pasajeros enfrentan el encarecimiento de los alimentos disponibles en las zonas cercanas. Algunos aseguran que deben pagar hasta S/ 40 por una comida, pese a llevar varios días varados.

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, ha señalado que la región cuenta con S/113 millones para realizar intervenciones inmediatas ante la emergencia. Sin embargo, los pasajeros y transportistas sostienen que esos recursos todavía no se reflejan en una respuesta capaz de resolver el bloqueo y permitir el tránsito en la Panamericana Sur.

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