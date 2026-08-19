HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Gobierno de Keiko Fujimori se contradice: ministros chocan por el LUM, trenes y lluvias | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Alerta de sismo de 4,8 en Lima no sonó: IGP responde y pide que "no pongamos nuestras esperanzas en que nos llegue una alarma"

El sismo de magnitud 4.8 tuvo su epicentro a 42 kilómetros al suroeste de Lurín y ocurrió a las 5.28 a. m. El presidente del IGP, Hernando Tavera, explicó por qué no hubo una alerta segundos antes del movimiento y qué debe hacer la población ante futuros sismos.

IGP explica por qué no sonó la alarma sísmica antes del movimiento telúrico
IGP explica por qué no sonó la alarma sísmica antes del movimiento telúrico | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El sismo de magnitud 4.8 registrado la mañana de este miércoles 19 de agosto en Lima sorprendió a miles de ciudadanos y generó una pregunta recurrente en redes sociales: ¿por qué no sonó una alarma sísmica segundos antes del movimiento? El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explicó que actualmente el país no cuenta con un sistema oficial de alerta sísmica operativo que permita advertir a la población antes de un terremoto.

El movimiento telúrico ocurrió a las 5.28 a. m., tuvo una magnitud de 4.8 y una profundidad de 42 kilómetros. Su epicentro se ubicó a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, en Lima. El IGP reportó una intensidad de III en Lurín.

TE RECOMENDAMOS

AHORA NACIÓN RESPONDE POR PELEA CON FUJIMORISTAS EN EL CONGRESO | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Jefe de IGP explicó por qué se escuchó un fuerte ruido segundos antes del temblor de hoy en Lima: "Hay dos trenes de ondas"

IGP explica por qué no sonó la alarma sísmica

En declaraciones a Exitosa, Hernando Tavera señaló que existen pruebas relacionadas con sistemas de alerta; sin embargo, precisó que todavía no hay un mecanismo oficial que brinde este tipo de advertencias a la población.

"En el país todavía no existe un sistema oficial que brinde esa información. Hay pruebas que se están realizando y, entiendo, se trata de eso", explicó el titular del IGP.

Por ello, Tavera pidió a la ciudadanía no depender de una eventual alarma para ponerse a salvo. El especialista sostuvo que, ante un movimiento telúrico, la reacción de las personas debe ser inmediata y estar basada en la preparación previa.

PUEDES VER: Hernando Tavera: “El sismo (en Perú) va ocurrir en algún momento, hay que enfocarnos en reducir el nivel de riesgo”

lr.pe

¿Qué hacer durante un sismo?

El presidente del IGP recomendó identificar con anticipación las zonas seguras de la vivienda y las rutas de evacuación. Asimismo, señaló que, apenas se perciba el movimiento, las personas deben actuar de inmediato y ubicarse en un lugar seguro.

Tavera también recordó que la actividad sísmica en el Perú es permanente debido a la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, un proceso geológico que continuará durante millones de años.

"Más allá de que suene o no la alarma, es importante que sepamos qué hacer en casa", señaló el especialista, quien instó a la población a revisar las condiciones de sus viviendas y tener claras sus rutas de escape.

Sismo de 4.8 en Lurín ocurrió durante la madrugada

Según el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0565, el movimiento se registró a las 5.28 a. m. del miércoles 19 de agosto. El epicentro estuvo localizado en las coordenadas -12.46 de latitud y -77.20 de longitud, a 42 kilómetros al suroeste de Lurín.

Aunque el sismo fue percibido en distintos sectores de Lima, el IGP indicó una intensidad de III en Lurín. Tavera consideró que se trata de uno más de los movimientos que ocurren anualmente en el territorio peruano, pero señaló que los recientes eventos sísmicos deben servir para reforzar la preparación de la población.

El especialista recomendó aprovechar esta situación para revisar las viviendas, identificar posibles zonas de riesgo y tener definidas las rutas de evacuación. "No pongamos nuestras esperanzas en que nos llegue una alarma o no; de lo que se trata es de asegurar nuestras vidas", enfatizó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Jefe de IGP explicó por qué se escuchó un fuerte ruido segundos antes del temblor de hoy en Lima: "Hay dos trenes de ondas"

Jefe de IGP explicó por qué se escuchó un fuerte ruido segundos antes del temblor de hoy en Lima: "Hay dos trenes de ondas"

LEER MÁS
Temblor en Perú EN VIVO HOY, miércoles 19 de agosto de 2026: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP

Temblor en Perú EN VIVO HOY, miércoles 19 de agosto de 2026: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP

LEER MÁS
Hernando Tavera: “El sismo (en Perú) va ocurrir en algún momento, hay que enfocarnos en reducir el nivel de riesgo”

Hernando Tavera: “El sismo (en Perú) va ocurrir en algún momento, hay que enfocarnos en reducir el nivel de riesgo”

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,8 remeció Lurín esta mañana, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,8 remeció Lurín esta mañana, según IGP

LEER MÁS
Condenan a exdirectivos de los Bomberos por desembolso ilegal de más de S/13.000 de fondos de la entidad

Condenan a exdirectivos de los Bomberos por desembolso ilegal de más de S/13.000 de fondos de la entidad

LEER MÁS
Jefe de IGP explicó por qué se escuchó un fuerte ruido segundos antes del temblor de hoy en Lima: "Hay dos trenes de ondas"

Jefe de IGP explicó por qué se escuchó un fuerte ruido segundos antes del temblor de hoy en Lima: "Hay dos trenes de ondas"

LEER MÁS
Reportero halló un "cuerpo" en Pasamayo, la PNP llegó y descubrieron insólito detalle: "Te íbamos a llevar a la morgue"

Reportero halló un "cuerpo" en Pasamayo, la PNP llegó y descubrieron insólito detalle: "Te íbamos a llevar a la morgue"

LEER MÁS
Dos amigos de El Agustino hacen historia en la UNI: ocupan el primer y segundo puesto entre más de 5.000 postulantes

Dos amigos de El Agustino hacen historia en la UNI: ocupan el primer y segundo puesto entre más de 5.000 postulantes

LEER MÁS
Disparan contra chofer de Cruz del Sur en San Luis cuando llevaba pasajeros rumbo a Ica

Disparan contra chofer de Cruz del Sur en San Luis cuando llevaba pasajeros rumbo a Ica

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025