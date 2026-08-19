IGP explica por qué no sonó la alarma sísmica antes del movimiento telúrico | Composición LR

IGP explica por qué no sonó la alarma sísmica antes del movimiento telúrico | Composición LR

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El sismo de magnitud 4.8 registrado la mañana de este miércoles 19 de agosto en Lima sorprendió a miles de ciudadanos y generó una pregunta recurrente en redes sociales: ¿por qué no sonó una alarma sísmica segundos antes del movimiento? El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explicó que actualmente el país no cuenta con un sistema oficial de alerta sísmica operativo que permita advertir a la población antes de un terremoto.

El movimiento telúrico ocurrió a las 5.28 a. m., tuvo una magnitud de 4.8 y una profundidad de 42 kilómetros. Su epicentro se ubicó a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, en Lima. El IGP reportó una intensidad de III en Lurín.

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IGP explica por qué no sonó la alarma sísmica

En declaraciones a Exitosa, Hernando Tavera señaló que existen pruebas relacionadas con sistemas de alerta; sin embargo, precisó que todavía no hay un mecanismo oficial que brinde este tipo de advertencias a la población.

"En el país todavía no existe un sistema oficial que brinde esa información. Hay pruebas que se están realizando y, entiendo, se trata de eso", explicó el titular del IGP.

Por ello, Tavera pidió a la ciudadanía no depender de una eventual alarma para ponerse a salvo. El especialista sostuvo que, ante un movimiento telúrico, la reacción de las personas debe ser inmediata y estar basada en la preparación previa.

¿Qué hacer durante un sismo?

El presidente del IGP recomendó identificar con anticipación las zonas seguras de la vivienda y las rutas de evacuación. Asimismo, señaló que, apenas se perciba el movimiento, las personas deben actuar de inmediato y ubicarse en un lugar seguro.

Tavera también recordó que la actividad sísmica en el Perú es permanente debido a la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, un proceso geológico que continuará durante millones de años.

"Más allá de que suene o no la alarma, es importante que sepamos qué hacer en casa", señaló el especialista, quien instó a la población a revisar las condiciones de sus viviendas y tener claras sus rutas de escape.

Sismo de 4.8 en Lurín ocurrió durante la madrugada

Según el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0565, el movimiento se registró a las 5.28 a. m. del miércoles 19 de agosto. El epicentro estuvo localizado en las coordenadas -12.46 de latitud y -77.20 de longitud, a 42 kilómetros al suroeste de Lurín.

Aunque el sismo fue percibido en distintos sectores de Lima, el IGP indicó una intensidad de III en Lurín. Tavera consideró que se trata de uno más de los movimientos que ocurren anualmente en el territorio peruano, pero señaló que los recientes eventos sísmicos deben servir para reforzar la preparación de la población.

El especialista recomendó aprovechar esta situación para revisar las viviendas, identificar posibles zonas de riesgo y tener definidas las rutas de evacuación. "No pongamos nuestras esperanzas en que nos llegue una alarma o no; de lo que se trata es de asegurar nuestras vidas", enfatizó.

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