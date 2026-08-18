El Club de los Poetas Muertos prepara el lanzamiento de su segundo álbum para finales de este año

El nuevo tema ‘Todos me preguntan por ti’ se ha convertido en uno de los favoritos de la banda, destacando su evolución sonora y propuesta visual en esta nueva etapa. Foto: difusión.

El nuevo tema ‘Todos me preguntan por ti’ se ha convertido en uno de los favoritos de la banda, destacando su evolución sonora y propuesta visual en esta nueva etapa. Foto: difusión.

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La banda de rock Club de los Poetas Muertos es uno de los proyectos más prometedores de Arequipa. Tras haber trascendido su escena local y recorrido diversos escenarios del país, la agrupación da un firme paso hacia adelante en su trayectoria con la llegada de una nueva etapa artística.

El principal enfoque de la banda para este 2026 es la culminación y presentación de su segundo álbum de estudio, el cual será lanzado a finales de año. Como preámbulo de esta producción, el grupo ha presentado tres sencillos a lo largo de los últimos meses, coronando esta serie de adelantos con el lanzamiento de 'Todos me preguntan por ti', el último corte promocional antes del estreno oficial de la placa discográfica.

“'Todos me preguntan por ti' es un tema que nos gusta mucho, como que tiene los elementos más importantes del Club de los Poetas Muertos, pero amplificados: una letra melancólica con la que cualquiera se puede identificar, pero al mismo tiempo el instrumental siempre está a tope, desde el inicio. A menos de un mes de su lanzamiento se ha convertido en uno de nuestros temas más escuchados y en vivo uno de los que más piden”, comentó la banda.

Este nuevo material audiovisual y sonoro refleja una clara evolución en la identidad del proyecto, presentando un sonido y una propuesta visual renovados.

El Club de los Poetas Muertos en busca de la internacionalización

Como parte de los objetivos inmediatos de esta nueva etapa, Club de los Poetas Muertos busca intensificar el ritmo de sus presentaciones en vivo fuera de Arequipa, centrando sus esfuerzos en Lima, núcleo de la escena musical del país y plataforma clave para el crecimiento de proyectos independientes. En paralelo, la agrupación apunta a cruzar fronteras para llevar su música a escenarios internacionales, conectando con una audiencia que ya ha comenzado a expandirse fuera de Perú.