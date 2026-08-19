Interno fugó de carceleta en sede judicial de SJM y a los días lo denuncian por secuestrar a mujer

Hombre fugó de carceleta y a los días fue denunciado por secuestro | Composición LR / ATV

Hombre fugó de carceleta y a los días fue denunciado por secuestro | Composición LR / ATV

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Un interno que se escapó de la carceleta de la Corte Superior de Justicia Lima Sur, en el distrito de San Juan de Miraflores, fue denunciado por cometer un presunto secuestro contra una mujer de 28 años, dos días después de su fuga.

José Orozco Tenorio, quien había sido detenido por portar un arma ilegal, aprovechó una gresca entre otro recluso y un agente policial para huir del establecimiento el pasado 14 de agosto, según informó ATV Noticias.

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Hombre se fugó aprovechando pleito

De acuerdo con el medio, al percatarse del conflicto entre las otras personas al interior de la carceleta, Orozco optó por trepar una de las puertas del recinto y huir corriendo, pese a que esta infraestructura cuenta con un cerco eléctrico.

El otro detenido que se peleó con un policía fue identificado como Juan Guerra Espichán, quien contaba con nueve meses de prisión preventiva por el robo violento de un celular. Él también logró escapar de la carceleta y salió caminando por la puerta principal tras reducir al agente Edgar Núñez cuando se disponía a entregarle sus alimentos.

Acusado de secuestro

Lo más llamativo del caso es que, dos días después de fugarse de la carceleta, José Orozco fue denunciado por secuestrar a una mujer de 28 años. Actualmente, su paradero es desconocido.

El caso ha generado cuestionamientos sobre el sistema de seguridad en la Corte Superior de Justicia Lima Sur. Los suboficiales de la PNP, Edgar Núñez y Andrés Huamantingo, fueron detenidos y son investigados por la fuga.