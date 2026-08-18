Incautan 2,5 toneladas de material asociado a la fabricación clandestina de explosivos en megapuerto de Chancay
El nitrato de amonio, procedente de Rusia, fue hallado en condición de abandono legal. La alerta se encendió al tratarse de un material químico usado por organizaciones criminales y la minería ilegal.
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La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) incautó 2,5 toneladas de nitrato de amonio durante una intervención en el megapuerto de Chancay. El material, procedente de Rusia, fue hallado en dos cargamentos tipo Big Bag y se encontraba en condición de abandono legal tras pasar por los controles aduaneros correspondientes.
La intervención se produjo como parte de las acciones de control de materiales de uso fiscalizado debido a que el nitrato de amonio está asociado a la fabricación clandestina de explosivos utilizados por organizaciones criminales y la minería ilegal. Su control está regulado bajo la Ley N.° 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil.
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¿Qué procedimiento seguirá el material incautado?
Según informó Sucamec, tras la incautación se iniciaron las investigaciones para determinar la trazabilidad de la carga, identificar al destinatario final y establecer el propósito de la importación. Esta evaluación técnica y legal permitirá verificar que el material haya sido destinado al uso declarado y descartar cualquier posible desvío hacia actividades ilícitas.
El producto, en tanto, permanece bajo custodia y a disposición temporal de la Sunat. Posteriormente, será entregado formalmente a la Sucamec, entidad que realizará las acciones de identificación, verificación y registro, además de las actuaciones administrativas que correspondan conforme a la normativa vigente.
Peligro para la seguridad nacional
El nitrato de amonio es un insumo químico de alta fiscalización en el Perú debido a que está vinculado a la fabricación clandestina de explosivos que pueden ser utilizados en actividades de organizaciones criminales y la minería ilegal.
En ese sentido, el superintendente nacional de la Sucamec, Eswin Alexander Manay Guerrero, señaló que la incautación de este cargamento resultó prioritaria por el nivel de riesgo detectado y considerando que el producto carecía de propietario reconocido y de trazabilidad clara.