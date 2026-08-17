Identifican más de 700 dragas mineras en Loreto en 2025 y 2026: es casi la mitad de lo registrado desde 2017

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El proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) reveló que entre 2025 y 2026 se identificaron más de 700 dragas mineras en Loreto, una cifra que representa casi la mitad de todos los registros (1.500 detecciones) en la región desde 2017. Este hallazgo evidencia el avance de la minería ilegal de oro, pese a la prohibición del uso de este tipo de maquinarias en los ríos amazónicos y a las acciones de control implementadas por el Estado.

En su más reciente reporte, elaborado por Conservación Amazónica - ACCA y Amazon Conservation Association y publicado este 17 de agosto, el MAAP advierte que la actividad ya se ha extendido a 13 ríos amazónicos y empieza a generar pérdida de bosques ribereños, afectando ecosistemas y fuentes de agua de las que depende la población.

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Minería ilegal acelera su avance

El reporte documenta la presencia de dragas en ríos como el Nanay, Marañón, Tigre, Putumayo, Napo, Mazán y Chambira, además de otras cuencas amazónicas de la región. Para el MAAP, esto representa un punto de inflexión en la expansión de la minería ilegal hacia nuevos territorios.

“Lo que estamos viendo en Loreto es un cambio en la escala y velocidad de la minería ilegal. El periodo 2025-2026 concentra casi la mitad de todas las detecciones de dragas registradas en nueve años y, además, muestra que la actividad está llegando con fuerza a nuevos ríos”, señaló Sidney Novoa, director de Tecnologías para la ACCA.

El caso del río Tigre refleja este avance acelerado. Más del 90% de su registro de dragas corresponden al periodo de los últimos dos años. “Esto nos indica que no estamos frente a un problema estático, sino ante una actividad que se desplaza y encuentra nuevas zonas donde operar”, agregó Novoa.

El monitoreo satelital también logró identificar por primera vez de manera clara zonas de actividad minera ilegal en el río Putumayo, en la frontera entre Perú y Colombia. Además, entre 2025 y 2026, se registraron 421 detecciones de dragas en el río Nanay, principal fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Iquitos.

En tanto, en las riberas del río Nanay se identificó pérdida de bosque asociada a la actividad minera, mientras que en la localidad de Saramiza, en la cuenca del río Marañón, se observó un incremento importante en la deforestación asociada a esta actividad, ya que hasta junio de 2026 se registraron alrededor de 800 hectáreas de bosque afectadas, de las cuales más de 500 corresponden al último periodo.

Actividad continúa pese a los operativos

El MAAP advierte que el crecimiento de la minería ilegal en Loreto ocurre en un contexto marcado por la limitada presencia del Estado en zonas remotas, el alto precio internacional del oro, la actuación de organizaciones criminales y las dificultades que persisten en los procesos de formalización minera.

Frente a este escenario, la organización considera que, además de los operativos de interdicción, se requiere identificar y desarticular las redes que financian y sostienen la actividad ilegal, mejorar la coordinación entre las instituciones responsables y reforzar el control en las zonas de frontera. Asimismo, sugiere fortalecer y proteger la labor que cumplen las organizaciones indígenas y comunidades locales en el monitoreo de sus territorios y la generación de alertas tempranas.

"Las interdicciones son necesarias, pero por sí solas no van a resolver el problema. Si la actividad vuelve a aparecer en otros ríos después de los operativos, significa que necesitamos actuar también sobre las redes que financian y sostienen esta economía ilegal, mejorar la coordinación entre las instituciones y fortalecer la presencia del Estado en estos territorios", apuntó Novoa.