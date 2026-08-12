HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

La mentiras de Porky y el doble filo de Rospigliosi | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Contraloría alerta respuesta tardía de municipios para atender a damnificados por sismo en Junín

El organismo alertó retrasos en la distribución de bienes para los afectados en los distritos de Huayucachi y Viques. Además, alertó que en Chupuro no se brindan oportunamente los víveres, colchones y frazadas.

Retrasos en la gestión y distribución de bienes para afectados por sismo en Junín
Retrasos en la gestión y distribución de bienes para afectados por sismo en Junín | Foto: Contraloría
Escuchar
Resumen
Compartir

La Contraloría General de la República alertó demoras en la entrega y gestión de bienes de ayuda humanitaria para las familias damnificadas por el sismo de Junín, ocurrido el 18 de julio. La respuesta tardía de las autoridades se registró en los distritos de Huayucachi, Viques y Chupuro como parte de acciones de control del organismo.

Según informes de la institución, en Huayucachi y Viques las entidades iniciaron tarde las gestiones para abastecerse de bienes y no los proporcionaron oportunamente a los afectados. En tanto, en Chupuro se identificó que la municipalidad no brindaba oportunamente estos bienes, entre ellos víveres, bolsas, colchones y frazadas.

TE RECOMENDAMOS

¿'CHOROS' EN EL CONGRESO? Y EL ROMANCE DE CASTILLO Y CATHERIN PALOMINO EN BARBADILLO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Junín: tres sismos de hasta 4,3 se registraron en Chupaca durante la noche y madrugada

lr.pe

Advierten que retrasos comprometen a la población

La Contraloría aseguró que esta demora cobra especial relevancia frente a la magnitud de la emergencia reportada a nivel central, que dejó miles de personas damnificadas y afectadas, además de daños materiales en diversos puntos de la región.

De acuerdo con el organismo, una actuación tardía podría comprometer la protección de la población damnificada y el cumplimiento de las acciones de respuesta previstas en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).

El ente recordó que los gobiernos regionales son los primeros responsables de ejecutar de manera inmediata las acciones de respuesta y rehabilitación ante una emergencia.

Antecedente en Chongos Bajos

El 24 de julio, la Contraloría también alertó que la municipalidad de Chongos Bajo aún no concluía con el padrón de damnificados y que, al momento de ocurrido el sismo, no contaba con un usuario ni contraseña del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (Sinpad). Estas situaciones retrasaron la solicitud y distribución de ayuda humanitaria a la población.

Asimismo, el ente verificó que el registro de damnificados se realizaba en el frontis de la municipalidad y en las inmediaciones del parque, sin efectuar visitas casa por casa para identificar los daños y afectaciones.

Suspendieron clases presenciales

Ante los sismos registrados desde el 18 de julio en Junín, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Huancayo dispuso la suspensión temporal de clases presenciales a fin de salvaguardar la integridad y la seguridad de los estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

La medida fue establecida para los días 10 y 11 de agosto en las instituciones educativas de los distritos de Chongos Alto, Chacapampa, Chicche, Huasicancha, Carhuacallanga, Colca y Chupuro. Durante este periodo, se solicitó a los directores dar las facilidades para la inspección técnica de todos los espacios educativos con el objetivo de identificar posibles daños ocasionados por los movimientos telúricos.

Chupaca soportó 21 sismos desde julio

Desde el 18 de julio hasta el domingo 9 de agosto, la provincia de Chupaca, en Junín, soportó un total de 21 sismos. Solo el primer evento, de magnitud 5.4, dejó seis personas fallecidas, más de 70 heridas y cerca de 2.764 damnificadas, además de 407 viviendas destruidas y 738 casas con daños moderados.

Los movimientos telúricos registrados después del terremoto corresponden a réplicas asociadas con la reactivación de una falla tectónica de unos 20 kilómetros de longitud, según precisó el presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera. La actividad sísmica se concentra a lo largo de la traza de la falla Altos del Mantaro, que se activó con el primer evento.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Inacción ante El Niño: Contraloría alerta falta de intervención en puntos críticos de Apurímac, Lambayeque y San Martín

Inacción ante El Niño: Contraloría alerta falta de intervención en puntos críticos de Apurímac, Lambayeque y San Martín

LEER MÁS
Contraloría alerta equipos inoperativos y falta de personal en hospitales Carrión y Ventanilla del Callao

Contraloría alerta equipos inoperativos y falta de personal en hospitales Carrión y Ventanilla del Callao

LEER MÁS
Sin medicinas y con equipos inoperativos: Contraloría alerta déficit en el Minsa para atender emergencia por el Niño Costero

Sin medicinas y con equipos inoperativos: Contraloría alerta déficit en el Minsa para atender emergencia por el Niño Costero

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer denuncia que hombre la habría vigilado desde un cubículo de un baño en conocida cadena de cines en San Miguel

Mujer denuncia que hombre la habría vigilado desde un cubículo de un baño en conocida cadena de cines en San Miguel

LEER MÁS
CGTP anuncia movilización nacional para este 13 de agosto ante posibles cambios en materia laboral

CGTP anuncia movilización nacional para este 13 de agosto ante posibles cambios en materia laboral

LEER MÁS
¡A juntar agua! Sedapal confirma corte programado por 12 horas en 7 distritos de Lima este miércoles 12 y jueves 13 de agosto

¡A juntar agua! Sedapal confirma corte programado por 12 horas en 7 distritos de Lima este miércoles 12 y jueves 13 de agosto

LEER MÁS
Plaza Vea adelanta su hora de cierre HOY miércoles miércoles 12 de agosto: tiendas atenderán hasta las 7 p.m.

Plaza Vea adelanta su hora de cierre HOY miércoles miércoles 12 de agosto: tiendas atenderán hasta las 7 p.m.

LEER MÁS
Resultados de la evaluación SERUMS 2026-II: consulta el link oficial de alumnos aprobados y fecha de publicación de resultados por el Ministerio de Salud

Resultados de la evaluación SERUMS 2026-II: consulta el link oficial de alumnos aprobados y fecha de publicación de resultados por el Ministerio de Salud

LEER MÁS
El desabastecimiento de inmunoglobulina en EsSalud pone en riesgo la vida de 42 pacientes con enfermedades raras

El desabastecimiento de inmunoglobulina en EsSalud pone en riesgo la vida de 42 pacientes con enfermedades raras

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025