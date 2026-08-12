Contraloría alerta respuesta tardía de municipios para atender a damnificados por sismo en Junín

Retrasos en la gestión y distribución de bienes para afectados por sismo en Junín | Foto: Contraloría

Retrasos en la gestión y distribución de bienes para afectados por sismo en Junín | Foto: Contraloría

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Contraloría General de la República alertó demoras en la entrega y gestión de bienes de ayuda humanitaria para las familias damnificadas por el sismo de Junín, ocurrido el 18 de julio. La respuesta tardía de las autoridades se registró en los distritos de Huayucachi, Viques y Chupuro como parte de acciones de control del organismo.

Según informes de la institución, en Huayucachi y Viques las entidades iniciaron tarde las gestiones para abastecerse de bienes y no los proporcionaron oportunamente a los afectados. En tanto, en Chupuro se identificó que la municipalidad no brindaba oportunamente estos bienes, entre ellos víveres, bolsas, colchones y frazadas.

TE RECOMENDAMOS ¿'CHOROS' EN EL CONGRESO? Y EL ROMANCE DE CASTILLO Y CATHERIN PALOMINO EN BARBADILLO | ARDE TROYA

Advierten que retrasos comprometen a la población

La Contraloría aseguró que esta demora cobra especial relevancia frente a la magnitud de la emergencia reportada a nivel central, que dejó miles de personas damnificadas y afectadas, además de daños materiales en diversos puntos de la región.

De acuerdo con el organismo, una actuación tardía podría comprometer la protección de la población damnificada y el cumplimiento de las acciones de respuesta previstas en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).

El ente recordó que los gobiernos regionales son los primeros responsables de ejecutar de manera inmediata las acciones de respuesta y rehabilitación ante una emergencia.

Antecedente en Chongos Bajos

El 24 de julio, la Contraloría también alertó que la municipalidad de Chongos Bajo aún no concluía con el padrón de damnificados y que, al momento de ocurrido el sismo, no contaba con un usuario ni contraseña del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (Sinpad). Estas situaciones retrasaron la solicitud y distribución de ayuda humanitaria a la población.

Asimismo, el ente verificó que el registro de damnificados se realizaba en el frontis de la municipalidad y en las inmediaciones del parque, sin efectuar visitas casa por casa para identificar los daños y afectaciones.

Suspendieron clases presenciales

Ante los sismos registrados desde el 18 de julio en Junín, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Huancayo dispuso la suspensión temporal de clases presenciales a fin de salvaguardar la integridad y la seguridad de los estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

La medida fue establecida para los días 10 y 11 de agosto en las instituciones educativas de los distritos de Chongos Alto, Chacapampa, Chicche, Huasicancha, Carhuacallanga, Colca y Chupuro. Durante este periodo, se solicitó a los directores dar las facilidades para la inspección técnica de todos los espacios educativos con el objetivo de identificar posibles daños ocasionados por los movimientos telúricos.

Chupaca soportó 21 sismos desde julio

Desde el 18 de julio hasta el domingo 9 de agosto, la provincia de Chupaca, en Junín, soportó un total de 21 sismos. Solo el primer evento, de magnitud 5.4, dejó seis personas fallecidas, más de 70 heridas y cerca de 2.764 damnificadas, además de 407 viviendas destruidas y 738 casas con daños moderados.

Los movimientos telúricos registrados después del terremoto corresponden a réplicas asociadas con la reactivación de una falla tectónica de unos 20 kilómetros de longitud, según precisó el presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera. La actividad sísmica se concentra a lo largo de la traza de la falla Altos del Mantaro, que se activó con el primer evento.