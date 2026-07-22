Presidente de la Corte del Santa participa en actos conmemorativos por el 205° aniversario de la Independencia del Perú
El presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, Samuel Joaquín Sánchez, destacó en la celebración por los 205 años de independencia del Perú, organizada por la Municipalidad Provincial del Santa.
El presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo, participó en los actos conmemorativos por los 205 años de la independencia del Perú, organizados por la Municipalidad Provincial del Santa a pocos días de celebrarse las Fiestas Patrias.
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Tras asistir a la misa Tedeum oficiada en la parroquia San Carlos Borromeo, el titular de la sede judicial trasladó el Pabellón Nacional junto al alcalde provincial del Santa, Luis Felipe Mantilla Gonzáles, el congresista Elías Varas Meléndez y diversas autoridades civiles y militares de la provincia.
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Culminada la ceremonia de izamiento de banderas, se llevó a cabo el desfile de Fiestas Patrias, en el que destacaron la escolta y el batallón de jueces y trabajadores de la Corte Superior de Justicia del Santa, la cual, como en cada participación, fue ovacionada por el público presente.