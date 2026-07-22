HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Presidente de la Corte del Santa participa en actos conmemorativos por el 205° aniversario de la Independencia del Perú

El presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, Samuel Joaquín Sánchez, destacó en la celebración por los 205 años de independencia del Perú, organizada por la Municipalidad Provincial del Santa.

La ceremonia culminó con el desfile de Fiestas Patrias. Foto: difusión.
La ceremonia culminó con el desfile de Fiestas Patrias. Foto: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

El presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo, participó en los actos conmemorativos por los 205 años de la independencia del Perú, organizados por la Municipalidad Provincial del Santa a pocos días de celebrarse las Fiestas Patrias.

PUEDES VER: Condenan a más de siete años de cárcel a dos sujetos por robo agravado | Del Santa | La República

lr.pe

Tras asistir a la misa Tedeum oficiada en la parroquia San Carlos Borromeo, el titular de la sede judicial trasladó el Pabellón Nacional junto al alcalde provincial del Santa, Luis Felipe Mantilla Gonzáles, el congresista Elías Varas Meléndez y diversas autoridades civiles y militares de la provincia.

PUEDES VER: Prevención de la violencia familiar: Corte del Santa capacita a padres | Del Santa | La República

lr.pe

Culminada la ceremonia de izamiento de banderas, se llevó a cabo el desfile de Fiestas Patrias, en el que destacaron la escolta y el batallón de jueces y trabajadores de la Corte Superior de Justicia del Santa, la cual, como en cada participación, fue ovacionada por el público presente.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Corte del Santa capacita a 150 padres de familia en prevención de la violencia familiar

Corte del Santa capacita a 150 padres de familia en prevención de la violencia familiar

LEER MÁS
Unidad de Flagrancia del Santa condena a más de siete años de cárcel por robo agravado

Unidad de Flagrancia del Santa condena a más de siete años de cárcel por robo agravado

LEER MÁS
Estudiantes de la I.E. José Abelardo Quiñones participaron en la Ruta de la Flagrancia

Estudiantes de la I.E. José Abelardo Quiñones participaron en la Ruta de la Flagrancia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Unidad de Flagrancia de Lambayeque tendrá nueva sede tras obtener terreno en José Leonardo Ortiz

Unidad de Flagrancia de Lambayeque tendrá nueva sede tras obtener terreno en José Leonardo Ortiz

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025