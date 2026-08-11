¿Se puede obtener un préstamo estando en Infocorp en 2026?
La respuesta es sí. Aunque los bancos o cajas no aprueben tu solicitud debido a tu historial crediticio, en Prestamype puedes acceder a préstamos de hasta S/2 millones para obtener el financiamiento que necesitas y continuar con tus proyectos.
¿Los bancos no te aprueban un préstamo por tener deudas pendientes o un historial crediticio desfavorable? En Prestamype puedes acceder a financiamiento desde S/15 mil, incluso si has tenido dificultades para obtener crédito.
Con el préstamo estando en Infocorp, podrás solicitar montos desde S/15 mil, con desembolso rápido y tasas desde 1.05% mensual. Una alternativa para conseguir el capital que necesitas y continuar con tus proyectos. Conoce más AQUÍ.
PUEDES VER: Préstamos con garantía hipotecaria en Perú hasta S/2 millones | Publirreportajes | La República
Beneficios de Prestamype
Un historial crediticio desfavorable puede limitar tus opciones de financiamiento en bancos y cajas. Sin embargo, Prestamype cuenta con alternativas de crédito para quienes buscan acceder a montos elevados, aun cuando hayan tenido dificultades para obtener financiamiento. Entre sus principales beneficios destacan:
- Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 1.05%
- Plazos de 1 hasta 10 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.
- Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: 15 días en promedio.
- Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
- Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
¡Que tu historial crediticio no sea un obstáculo para alcanzar tus objetivos! Con el préstamo estando en Infocorp de Prestamype, puedes solicitar el financiamiento que necesitas. Precalifica online en pocos minutos y conoce cuánto podrías obtener AQUÍ.
Requisitos para acceder al préstamo
Prestamype es una fintech peruana que brinda opciones de financiamiento ajustadas a la capacidad de pago de cada persona, con cuotas mensuales fijas y condiciones que facilitan el cumplimiento de sus obligaciones.
Para acceder a un préstamo estando en Infocorp, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Contar con un inmueble como una casa, departamento, oficina o local comercial para dejar en garantía.
- Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
- También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.
PUEDES VER: ¿Cómo invertir en factoring? Conoce cómo empezar desde S/100 en Perú | Publirreportajes | La República
¿Cumples con los requisitos? Precalifica 100% online en menos de un minuto y descubre si puedes acceder al préstamo ingresando a la web oficial de Prestamype AQUÍ.
Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.
[PUBLIRREPORTAJE]