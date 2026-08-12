Chery supera los 20 millones de vehículos vendidos a nivel mundial

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Chery superó los 20 millones de vehículos vendidos a nivel mundial, un nuevo hito que refleja el crecimiento y la transformación de la marca desde su fundación, así como la escala internacional que ha alcanzado a lo largo de casi tres décadas.

En 2007, Chery alcanzó su primer millón de vehículos vendidos. Hoy, la marca supera los 20 millones de unidades comercializadas y tiene presencia en más de 130 países y regiones, con cerca de siete millones de usuarios en mercados internacionales, que representan aproximadamente el 35 % de sus clientes a nivel mundial.

Como parte de este hito, el vehículo número 20 millones fue entregado oficialmente a un cliente el pasado 25 de julio. La unidad pertenece a una nueva generación de vehículos electrificados e inteligentes desarrollados por la compañía, reflejando también la transformación tecnológica que ha acompañado la evolución de Chery.

Chery acelera su expansión internacional durante 2026

La expansión internacional continúa siendo uno de los principales motores de crecimiento de Chery. Durante el primer semestre de 2026, la marca exportó 943.800 vehículos, un 71,5 % más que en el mismo periodo del año anterior, y alcanzó récords consecutivos de exportación durante cuatro meses.

Europa viene adquiriendo también mayor relevancia dentro de esta expansión. Entre enero y junio de 2026, Chery comercializó 174.000 vehículos en el continente, más del triple de lo registrado durante el mismo periodo del año anterior. En Reino Unido, logró posicionarse entre las dos marcas más vendidas durante cuatro meses consecutivos.

Este crecimiento ha venido acompañado por una estrategia de posicionamiento internacional que este año incorporó al futbolista Robert Lewandowski como embajador global de Chery, reforzando la propuesta de movilidad familiar de la marca bajo el concepto For Family.

¿Qué tecnologías impulsan el crecimiento de Chery?

La investigación y el desarrollo han sido pilares de la evolución de Chery. Desde sus inicios, la compañía apostó por desarrollar capacidades tecnológicas propias, una estrategia que hoy se refleja en un ecosistema que abarca baterías, inteligencia artificial, conducción y cabinas inteligentes, robótica y nuevas tecnologías de movilidad.

Entre sus principales desarrollos se encuentran la batería Rhino, soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la conducción, sistemas avanzados de cabina y la tecnología híbrida CSH (Chery Super Hybrid). Estos avances forman parte de la apuesta de Chery por desarrollar vehículos y soluciones de movilidad cada vez más inteligentes, eficientes y sostenibles.

Esta evolución también se refleja en el ámbito empresarial. Chery ingresó por primera vez al ranking Fortune China 500, donde se ubicó en el puesto 87 y destacó dentro del sector automotor por su retorno sobre patrimonio (ROE).

Para mercados como Perú, esta escala global y capacidad de desarrollo tecnológico adquieren especial relevancia. Chery está próxima a cumplir 20 años de presencia en el país, periodo en el que ha consolidado su operación y una red de atención a nivel nacional, respaldadas por la experiencia y las capacidades que la marca desarrolla globalmente.

Chery incorpora sostenibilidad a su estrategia global

El crecimiento de Chery también está acompañado por iniciativas orientadas a integrar criterios ambientales y sociales dentro de su operación global.

La compañía ha incorporado la medición de huella de carbono en el 100 % de los modelos que comercializa y mantiene alianzas con organizaciones internacionales como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), participando en proyectos de conservación y recuperación de ecosistemas en distintas regiones del mundo.

Asimismo, como socio global de UNICEF, Chery ha comprometido donaciones acumuladas por US$ 12 millones desde 2023 para respaldar programas educativos dirigidos a niños y jóvenes en diferentes regiones.

Superar los 20 millones de vehículos vendidos marca un nuevo capítulo para Chery de cara a su 30.º aniversario en 2027. La compañía continuará impulsando su presencia internacional y el desarrollo de nuevas tecnologías de movilidad, con la innovación como uno de los pilares de su crecimiento.

Acerca de Chery

Chery, fundada en el año 1997, es una marca automotriz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha establecido un equipo global de I + D de automóviles de más de 5.500 personas. Mientras tanto, Chery es también la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación de vehículos al mundo. Con más de 20 millones de vehículos vendidos a nivel mundial, Chery mantiene una sólida presencia internacional y se ha posicionado durante 23 años consecutivos como la marca china líder en exportación de vehículos

En el Perú, Chery cuenta con una sólida red de concesionarios en distintas ciudades del país, incluyendo Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cajamarca, Cusco, Huancayo, Ica, Juliaca y Tarapoto ofreciendo atención comercial y posventa especializada, repuestos originales y servicios técnicos de alta calidad.

Sobre Astara

Astara es una compañía global especializada en la distribución eficiente de automóviles, líder en el sector de la automoción, y orientada a generar valor tanto para las marcas que representamos como para nuestros clientes.

Combinamos una amplia experiencia de casi 50 años, con tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para comprender las necesidades de cada cliente y ofrecer soluciones de movilidad flexibles y personalizadas a particulares, empresas y administraciones públicas. Nuestro Modelo operativo global, refuerza nuestra ventaja competitiva y nos posiciona como un referente en eficiencia y valor añadido del sector de la automoción.

En 2025, Astara alcanzó unos ingresos de 5.500 millones de euros y comercializó 220.000 vehículos nuevos. Contamos con un equipo de cerca de 3.000 profesionales de 50 nacionalidades y operamos en 18 países de Europa (España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Suecia, Finlandia, Suiza y Austria) y Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Perú, Chile y Colombia).

En Perú está presente hace 25 años, como importador y representante exclusivo de 6 marcas automotrices: Kia, Chery, Mitsubishi Motors, Fuso, Peugeot y Nissan.

Para más información sobre Astara, puedes visitar: www.astara.com

[PUBLIRREPORTAJE]