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Tragedia aérea en Nasca: entregan cuerpos del piloto y copiloto mientras 11 pasajeros extranjeros esperan identificación por ADN

La División Médico Legal de Ica confirmó la identidad de los dos tripulantes mediante pericias antropológicas y objetos personales. Las pruebas genéticas de los pasajeros italianos, alemanes y españoles tardarán entre tres y cuatro días.

La División Médico Legal de Ica entregó a sus familiares los cuerpos del piloto y la primer oficial fallecidos en la tragedia aérea en Nasca.
La División Médico Legal de Ica entregó a sus familiares los cuerpos del piloto y la primer oficial fallecidos en la tragedia aérea en Nasca. | Composición LR | Difusión
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Los cuerpos del piloto Américo Salazar Cuellar y de la primer oficial Irenka del Carpio Guanilo fueron entregados a sus familiares tras el accidente de una aeronave turística en Nasca. Mientras tanto, las autoridades continúan con la identificación de los otros 11 ocupantes extranjeros fallecidos, un proceso que dependerá de los resultados de las pruebas de ADN y de la homologación con muestras de sus familiares.

La División Médico Legal de Ica confirmó que la identidad de ambos tripulantes fue establecida mediante pericias técnicas y antropológicas, además del análisis de objetos personales como anillos, prendas de vestir y calzado de aviador. Tras concluir el procedimiento forense, los restos fueron trasladados desde la morgue central de Ica hacia Lima.

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El jefe de la División Médico Legal de Ica, Marcos Cueto, explicó que los cuerpos del piloto y la copiloto fueron los primeros en ser identificados gracias a la información disponible y a la evaluación de diversos elementos asociados a las víctimas.

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¿Qué pasa con los 11 pasajeros extranjeros?

La identificación de los pasajeros de nacionalidad italiana, alemana y española continúa en marcha. Según las autoridades forenses, las pruebas de ADN demorarán entre tres y cuatro días y posteriormente deberán compararse con las muestras biológicas que proporcionen sus familiares, quienes aún no han llegado al Perú.

Los análisis se realizan en la Unidad Médico Legal de Ayacucho. Además de las pruebas genéticas, los especialistas utilizan historiales médicos y prótesis que portaban algunos pasajeros para facilitar la individualización de los restos.

Hasta que concluya este procedimiento, los cuerpos permanecerán bajo custodia de las autoridades.

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Familiares preparan el último adiós

Los restos del piloto Américo Salazar Cuellar fueron trasladados a Lima, donde sus familiares realizarán el velatorio y las exequias en una iglesia del distrito de Barranco. En tanto, la familia de la primer oficial Irenka del Carpio culminó los trámites para recibir el cuerpo y darle sepultura.

La Policía Nacional, la Fiscalía y los peritos de aviación civil continúan con las diligencias en la zona del accidente para determinar las causas de la tragedia. Los resultados de las pruebas de ADN y los informes de la Unidad Médico Legal de Ayacucho formarán parte de la investigación, mientras las representaciones diplomáticas de Italia, Alemania y España coordinan la futura repatriación de sus ciudadanos.

Lista de pasajeros

  • Américo Alejandro Salazar Cuellar (Perú, piloto)
  • Irenka del Carpio Guanilo (Perú, copiloto)
  • Elena Sala (Italia, 58 años)
  • Matteo Gianturco (Italia, 24 años)
  • Lorenzo Angelucci (Italia, 24 años)
  • Massimo Angelucci (Italia, 58 años)
  • Cristina Maria Bianco (Italia, 57 años)
  • Paolo Gianturco (Italia, 59 años)
  • Pietro Gianturco (Italia, 18 años)
  • Andreas Hofmann (Alemania, 78 años)
  • Gertrud Maria Hofmann (Alemania, 77 años)
  • Yerro Alfredo Avilés Muñoz (España, 52 años)
  • Ana Isabel Sánchez Muñoz (España, 52 años)
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