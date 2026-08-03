Arqueólogos de China descubren vino de grano de 2.300 años de antigüedad y descifran su fórmula y método de elaboración

La vasija de bronce con forma de cabeza de ajo que contiene los residuos de vino de grano de 2300 años de antigüedad. Foto: Xinhua

La vasija de bronce con forma de cabeza de ajo que contiene los residuos de vino de grano de 2300 años de antigüedad. Foto: Xinhua

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Arqueólogos chinos descubrieron restos de vino de grano de unos 2.300 años de antigüedad en un cementerio del antiguo estado de Qin, correspondiente al período de los Reinos Combatientes (475 a. C.-221 a. C.), una época contemporánea a Aristóteles. El hallazgo se realizó en la región Hui de Ningxia. Los investigadores lograron identificar los ingredientes y reconstruir las técnicas utilizadas para elaborar esta antigua bebida, según informó la agencia Global Times.

El cementerio está situado cerca de la Gran Muralla de Qin, en el distrito de Yuanzhou, ciudad de Guyuan. Hasta el momento, los arqueólogos han excavado 183 tumbas pertenecientes al período de los Reinos Combatientes.

El hallazgo de una antigua bebida china

Durante las excavaciones recuperaron 3.740 mililitros de líquido antiguo contenidos en una vasija de bronce con forma de cabeza de ajo, característica del estilo Qin. El recipiente estaba sellado con un sistema de doble capa, compuesto por textiles en el interior y barro en el exterior, lo que permitió conservar el vino durante más de dos milenios con una evaporación mínima. Según los investigadores, se trata de la reliquia de alcohol del estado de Qin más completa y mejor preservada de este período que se ha dado a conocer públicamente en China.

El análisis de microfósiles confirmó que los principales ingredientes para la elaboración de la cerveza eran mijo común y granos de la tribu Triticeae, incluyendo trigo y cebada. Foto: China Daily

Para reconstruir la receta y las técnicas de elaboración de la bebida, un equipo integrado por el Instituto de Reliquias Culturales y Arqueología de Ningxia y la Facultad de Patrimonio Cultural de la Universidad del Noroeste realizó diversos análisis sobre las muestras. Mediante tecnologías avanzadas, los especialistas realizaron un estudio exhaustivo para determinar el origen y la composición del líquido.

¿Qué descubrieron en el vino de grano chino?

Los análisis identificaron 24 categorías de compuestos, entre ellos ácidos orgánicos y sus derivados, aminoácidos y carbohidratos. Además, el patrón de distribución de los ácidos orgánicos coincidió con el del huangjiu o vino amarillo chino obtenido mediante fermentación, lo que confirmó que el líquido correspondía a una bebida alcohólica elaborada a base de cereales.

Los resultados del estudio indican que el pueblo Qin dominaba hace más de 2.000 años las técnicas de fermentación de cereales mediante el uso de cultivos iniciadores, capaces de producir de forma simultánea la sacarificación y la fermentación. Este hallazgo pone de manifiesto el avanzado nivel de su tecnología de elaboración de bebidas durante el período de los Reinos Combatientes.

Además de aportar información sobre la agricultura, la cultura alimentaria y la artesanía del período pre-Qin, el descubrimiento llena un vacío en la investigación sobre la producción de vino de grano en Ningxia durante esa etapa de la historia china.