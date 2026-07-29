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Desfile Cívico Militar: PNP presenta robots humanoides y cuadrúpedos en que apoyarán en seguridad, patrullaje y rescates

Los robots cuadrúpedos están diseñados para intervenir en emergencias y desastres naturales, usando cámaras y sensores para buscar personas atrapadas.

Robots humanoides y cuadrúpedos fueron exhibidos como herramientas operativas.
Robots humanoides y cuadrúpedos fueron exhibidos como herramientas operativas. | Foto: composición LR/Difusión
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La Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias es el escenario elegido por la Policía Nacional del Perú (PNP) para exhibir por primera vez una nueva tecnología destinada a fortalecer distintas labores operativas. Durante la ceremonia se presentaron un robot humanoide y dos robots cuadrúpedos, equipos que serán incorporados como herramientas de apoyo en seguridad ciudadana, atención al público y acciones de rescate.

La demostración se realizó ante los asistentes al tradicional desfile y formó parte de la estrategia de modernización tecnológica de la institución. Los dispositivos, identificados como G-Uno, K-Nueve y K-Uno, fueron mostrados en funcionamiento e incluso interactuaron con el público durante la actividad protocolar.

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¿Qué funciones cumplirán los robots humanoides y cuadrúpedos que presentó la PNP en el Desfile Cívico Militar?

La nueva tecnología tendrá aplicaciones diferenciadas según el tipo de robot. En el caso de los modelos cuadrúpedos, estos fueron desarrollados para intervenir durante emergencias y desastres naturales. Gracias a sus cámaras, sensores infrarrojos y detectores de calor, pueden desplazarse por espacios de difícil acceso para colaborar en la búsqueda de personas atrapadas entre estructuras colapsadas.

Por otro lado, el robot humanoide G-Uno estará orientado a reforzar la atención a la ciudadanía en comisarías y otros puntos estratégicos, donde podrá brindar información y orientación. Según explicó la capitán Alvarado, vocera de la PNP, el equipo también dispone de una bocina con capacidad disuasiva para acompañar patrullajes preventivos junto a efectivos policiales o juntas vecinales. Asimismo, incorpora cámaras de alta resolución, iluminación y sensores que permiten apoyar distintas intervenciones policiales. Actualmente, la institución cuenta con cuatro robots humanoides como parte de este proceso de modernización.

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¿A qué hora comenzó la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias?

Las actividades oficiales de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar empezará a las 10:00 a. m., de acuerdo con el programa establecido para la ceremonia por Fiestas Patrias. La jornada se abrió con los honores protocolares dirigidos a la presidenta de la República.

Después de ese acto se desarrolló el izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional del Perú, marcando el inicio del desfile. En el desarrollo de la actividad, la presentación de los robots de la Policía Nacional captó la atención de los asistentes, quienes presenciaron una exhibición en la que los equipos realizaron movimientos e interactuaron con los presentes.

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