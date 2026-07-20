Unidad de Flagrancia del Santa condena a más de siete años de cárcel por robo agravado

Los delincuentes amenazaron a un transeúnte con un cuchillo en la madrugada del 15 de julio para robarle su morral. Foto: difusión.

Los delincuentes amenazaron a un transeúnte con un cuchillo en la madrugada del 15 de julio para robarle su morral. Foto: difusión.

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La jueza del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia del Santa sentenció a Edwin Gerardo Jaime Colmenares, de 42 años, y a Orlando Perdomo Hernández, de 35, a siete años, nueve meses y diez días de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de robo agravado en agravio de un transeúnte.

Eran las 5:30 de la madrugada del 15 de julio cuando ambos delincuentes amenazaron con un cuchillo de cocina a su víctima en la intersección de los jirones Libertad y Leoncio Prado para apoderarse de su morral y de su teléfono celular.

A bordo de un taxi, el agraviado logró seguir a los asaltantes y dar aviso a una patrulla policial, cuyos efectivos los capturaron en el jirón Alfonso Ugarte. En poder de los intervenidos se hallaron las pertenencias de la víctima.

Durante la audiencia de incoación del proceso inmediato, los sujetos decidieron aceptar su responsabilidad en el delito. Tras acogerse al mecanismo de terminación anticipada, fueron sentenciados por la magistrada Ana Vizcarra Huamán a la referida pena efectiva, la cual cumplirán en el establecimiento penitenciario de Cambio Puente.