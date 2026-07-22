Imagen que muestra supuestos daños en una pista de Junín tras el sismo de 5,1 no es real: fue generada con inteligencia artificial

LO FALSO:

Se ha viralizado una imagen que muestra los daños que sufrió una pista en Junín como consecuencia del reciente sismo de 5,1.

LO VERDADERO:

No se aportaron elementos contextuales, como la ubicación exacta del supuesto hecho, tomas desde otros ángulos o declaraciones de vecinos.

El material presentaba inconsistencias, entre ellas que las veredas, edificaciones y postes de luz cercanos a la pista no sufrieron daños.

Además, fue analizado con las herramientas especializadas Sightengine, TruthScan y SynthID, las cuales coincidieron en que fue generado con inteligencia artificial.

Poco después del sismo de magnitud 5,1 que azotó la región Junín el 18 de julio, se viralizó en Facebook una imagen que mostraba una pista completamente afectada como consecuencia del hecho.

Viral en redes sociales. Foto: Facebook

Sin embargo, no se presentó información adicional que permitiera corroborar la autenticidad de la imagen, como el lugar exacto donde habría sido tomada, fotografías o videos desde otros ángulos, reportes de medios de comunicación o testimonios de vecinos.

Adicionalmente, tras observar el material con detenimiento, se identificaron varias inconsistencias: aunque la pista lucía severamente dañada, las veredas a ambos lados de ella permanecían intactas, al igual que los postes de luz y las construcciones cercanas, que no mostraban fisuras o algún otro tipo de afectación, lo cual no guardaba coherencia con el hecho.

Las veredas no sufrieron daños, únicamente las pistas. Foto: Facebook

Las construcciones tampoco sufrieron daños. Foto: Facebook

Debido a las mencionadas inconsistencias, la imagen fue analizada con tres detectores de inteligencia artificial: Sightengine concluyó que existía un 99% de probabilidad de que haya sido creada con dicha herramienta.

Análisis de la imagen con Sightengine. Foto: Sightengine

Por su parte, TruthScan arrojó un 80% de probabilidad y señaló la presencia de “una iluminación urbana excesivamente uniforme, patrones de grietas poco naturales en la calzada y bordes de edificios perfectamente alineados”.

Análisis de la imagen con TruthScan (1). Foto: TruthScan

Análisis de la imagen con TruthScan (2). Foto: TruthScan

Finalmente, SynthID detectó otras anomalías y concluyó que se trataba de una imagen falsa, pues “la física del colapso del terreno no se reflejaba en el entorno urbano circundante”.

Análisis de la imagen con SynthID. Foto: SynthID

Por lo mencionado en líneas anteriores, aunque el hecho fue real y dejó tanto pérdidas humanas como materiales, la imagen viralizada no corresponde a una consecuencia del sismo: se trató de contenido elaborado con inteligencia artificial.

Conclusión

En síntesis, en Facebook se ha difundido una imagen que supuestamente mostraba los daños ocasionados por el sismo de magnitud 5,1 en Junín. Sin embargo, es falsa, pues presentaba inconsistencias visuales y carecía de elementos que permitieran corroborar su autenticidad. Por ello, fue sometida a tres herramientas especializadas, cuyos resultados coincidieron en que se trataba de una imagen generada con IA.