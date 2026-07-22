Entrevista al Dr. Yone Pedro Li Córdova, presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana
Los principales retos y avances del servicio de justicia se abordan en una nueva entrevista. Conoce acciones clave para fortalecer la administración judicial en Sullana.
Perfiles de la Justicia: Entrevista a Dr. Yone Pedro Li Córdova
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Conoce los principales retos, avances y acciones para fortalecer el servicio de justicia en esta entrevista.
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