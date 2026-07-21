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Sismo en Junín: MIMP entrega más de 600 kilos de donaciones a familias afectadas por movimiento telúrico

La ayuda será distribuida entre pobladores de Chongos Bajo, Huayucachi, Chupuro, Viques y otras zonas declaradas en emergencia.

Más de 600 kilos de ayuda canalizada a zonas declaradas en emergencia en Junín
Más de 600 kilos de ayuda canalizada a zonas declaradas en emergencia en Junín
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Más de 600 kilos de donaciones serán distribuidos entre las familias afectadas por el sismo registrado en Junín. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Edith Pariona, llegó este martes a la región para supervisar la entrega de bienes destinados a pobladores de las zonas declaradas en emergencia.

La ayuda será canalizada a través de los alcaldes provinciales y distritales de Chongos Bajo, Pumpuya, Huayucachi, Chupuro, Viques y Huacrapuquio, entre otras localidades afectadas por el movimiento telúrico.

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El MIMP informó que los bienes forman parte de las entregas realizadas en coordinación con la Sunat para atender a poblaciones afectadas por emergencias y en situación vulnerable.

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Sismo en Junin

Seis personas fallecieron tras sismo de 5,1 en Chupaca, Junín.

Apoyo para damnificados

De enero a la fecha, el ministerio entregó en Junín 33.746 bienes valorizados en S/996.985,42. A nivel nacional, durante el 2026, distribuyó más de 576.000 artículos en 22 regiones afectadas por fenómenos naturales, con un valor superior a S/15,3 millones.

Además de la entrega de donaciones, el sector coordinó con la Beneficencia de Huancayo para brindar atención temporal a personas adultas mayores y pobladores vulnerables afectados en las provincias de Huancayo y Chupaca. El apoyo contempla alimentación, alojamiento y atención en salud.

La ministra también informó que se reforzará la atención a niños, niñas y adolescentes mediante las Demunas y los programas sociales del MIMP, mientras que los Centros Emergencia Mujer brindarán acompañamiento a las familias de las zonas afectadas.

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