La NASA detecta desde el espacio una rara erupción volcánica submarina que estaría creando una nueva isla en la Tierra

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Una erupción volcánica submarina detectada en el mar de Bismarck Central, al norte de Papúa Nueva Guinea, está siendo seguida de cerca por científicos gracias a observaciones realizadas desde el espacio. Las imágenes obtenidas por varios satélites muestran que el fenómeno podría estar dando origen a una nueva isla, aunque los investigadores aún desconocen varios detalles sobre el volcán responsable y la evolución que tendrá la actividad.

La NASA identificó el evento el 8 de mayo de 2026, cuando un pequeño grupo de terremotos alertó a los especialistas. Poco después, distintos satélites confirmaron que se trataba de una erupción submarina, lo que abrió una oportunidad poco común para estudiar este tipo de fenómenos casi en tiempo real.

Columnas volcánicas muy próximas entre sí, rodeadas de nubes, emanan de una plataforma volcánica submarina en expansión. Foto: NASA

Satélites revelan la evolución de la erupción

Los científicos creen que la erupción ocurre a lo largo de Titan Ridge, aproximadamente a 16 kilómetros al sureste de una erupción submarina registrada en 1972. Sin embargo, todavía no existe consenso sobre qué estructura volcánica está activa, cuál era la profundidad exacta del conducto antes de la erupción o cuándo ocurrió su último episodio eruptivo.

Piedra pómez flotante y agua verdosa y descolorida se extienden hacia el suroeste desde el lugar de la erupción, mientras una columna volcánica blanca se desplaza. Foto: NASA

"La buena noticia es que existen enormes oportunidades para explorar y aprender utilizando plataformas satelitales gubernamentales y comerciales que ya están en órbita”, destacó Jim Garvin, científico jefe del Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA.

A partir del 9 de mayo, los satélites Aqua y Terra de la NASA captaron imágenes ópticas de columnas blancas de vapor elevándose sobre el océano. El satélite PACE también detectó aguas descoloridas alrededor del sitio mediante su sensor de color oceánico.

Además, imágenes de Sentinel-2, de la Agencia Espacial Europea, y Landsat 9, desarrollado por la NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos, mostraron actividad muy cerca de la superficie del mar. El instrumento VIIRS, instalado en el satélite Suomi NPP, registró anomalías térmicas distribuidas en un área cercana a los 7 kilómetros cuadrados.

Los investigadores esperan comprobar si nace una nueva isla

Las imágenes obtenidas desde el espacio muestran una intensa actividad en aguas poco profundas, con amplias zonas de agua descolorida, numerosos puntos de emisión de vapor y ceniza, además de grandes balsas de piedra pómez flotando sobre la superficie y desplazándose con las corrientes marinas.

Ante estas evidencias, los investigadores siguen con atención la evolución de la erupción para determinar si el material expulsado logrará emerger de forma permanente sobre el nivel del mar.

"Ahora esperamos con entusiasmo ver si está a punto de nacer una nueva isla, algo que solo en contadas ocasiones hemos podido observar con satélites mientras sucede”, dijo Garvin.

Si finalmente aparece una nueva masa de tierra, los científicos evaluarán cómo evoluciona con el tiempo. Podría transformarse en un cono de toba con un cráter volcánico o, por el contrario, colapsar rápidamente y desaparecer por la acción del océano. También existe la posibilidad de que la actividad aumente si el agua marina entra en contacto con la cámara magmática poco profunda.

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La erupción serviría para estudiar el nacimiento de una isla

Hasta ahora, los especialistas consideran que esta erupción ha sido mucho menos explosiva que otras registradas recientemente, como las ocurridas en Hunga Tonga-Hunga Ha'apai en 2022 y Fukutoku-Okanoba en 2021.

Según Simon Carn, es poco probable que el fenómeno alcance un nivel de explosividad elevado porque estaría relacionado con una dorsal volcánica ubicada cerca del punto donde convergen una falla transformante y un centro de expansión de arco posterior, ambientes que suelen generar erupciones menos violentas que las asociadas a zonas de subducción.

Por ahora, tampoco se sabe cuánto tiempo permanecerá activa la erupción. Como referencia, el episodio registrado en la misma región en 1972 duró apenas cuatro días, mientras que otra erupción submarina ocurrida en 1957, a unos 100 kilómetros de distancia, se prolongó durante casi cuatro años.

Jim Garvin planea utilizar datos del satélite NISAR de la NASA e ISRO y de la misión canadiense RADARSAT Constellation para cartografiar cualquier nueva isla que pueda surgir y seguir los cambios de su forma con el paso del tiempo.

Si la isla logra consolidarse, también podría convertirse en un laboratorio natural para investigar cómo las plantas y los animales colonizan un territorio recién formado, además de analizar los efectos de la lluvia, la meteorización química y otros procesos de erosión.