Dictan prisión preventiva para cuatro investigados por presunto hurto en farmacias de Piura y Castilla

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Con el fin de garantizar la presencia de Magaly R. M., Elvis G. R., Ingrid R. C. y Cristian C. M., la jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura, Lisset Alayo, ordenó su internamiento preventivo por seis meses en los penales de Piura y Sullana, respectivamente.

A estas cuatro personas se les viene procesando por ser los presuntos autores del delito de hurto agravado, en concurso real homogéneo, pues se trata de tres hechos que se cometieron el mismo día; dos en distintas farmacias de Castilla y el otro en una farmacia de Piura.

Ellos fueron capturados por agentes policiales en menos de 24 horas de sucedido los hechos, la primera captura se produjo cuando dos de ellos se trasladaban en un automóvil, al interior del vehículo se encontraron 72 productos de perfumería y aseo personal, valorizados en más de tres mil soles.

Posteriormente, con el apoyo de la seguridad particular de una de las farmacias, se logró capturar a las otras dos personas, quienes habrían participado de los hechos ilícitos.

Ellos serían integrantes de una presunta banda criminal que llegaron de la ciudad de Chiclayo, instalados provisionalmente en un hospedaje en Castilla, para cometer ilícitos penales contra el patrimonio, con repartición de roles, la de distraer al personal de la botica, simulando dolor y preguntar por distintos medicamentos, para que los demás coimputados procedan a sustraer masivamente productos, escondiéndolos en bolsos, carteras y saco con asas.