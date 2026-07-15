HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Dictan prisión preventiva para cuatro investigados por presunto hurto en farmacias de Piura y Castilla

La jueza Lisset Alayo ordena el internamiento preventivo de cuatro personas en penales de Piura y Sullana por hurto agravado, tras ser capturados en menos de 24 horas.

Fueron detenidos con 72 productos de perfumería y aseo personal. Foto: difusión.
Fueron detenidos con 72 productos de perfumería y aseo personal. Foto: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

Con el fin de garantizar la presencia de Magaly R. M., Elvis G. R., Ingrid R. C. y Cristian C. M., la jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura, Lisset Alayo, ordenó su internamiento preventivo por seis meses en los penales de Piura y Sullana, respectivamente.

PUEDES VER: Piura: dictan prisión preventiva para tres investigados por presunto robo agravado | piura | La República

lr.pe

A estas cuatro personas se les viene procesando por ser los presuntos autores del delito de hurto agravado, en concurso real homogéneo, pues se trata de tres hechos que se cometieron el mismo día; dos en distintas farmacias de Castilla y el otro en una farmacia de Piura.

Ellos fueron capturados por agentes policiales en menos de 24 horas de sucedido los hechos, la primera captura se produjo cuando dos de ellos se trasladaban en un automóvil, al interior del vehículo se encontraron 72 productos de perfumería y aseo personal, valorizados en más de tres mil soles.

Posteriormente, con el apoyo de la seguridad particular de una de las farmacias, se logró capturar a las otras dos personas, quienes habrían participado de los hechos ilícitos.

PUEDES VER: Corte de Piura realiza izamiento del Pabellón Nacional y conmemora aniversario de sede de Paita | piura | La República

lr.pe

Ellos serían integrantes de una presunta banda criminal que llegaron de la ciudad de Chiclayo, instalados provisionalmente en un hospedaje en Castilla, para cometer ilícitos penales contra el patrimonio, con repartición de roles, la de distraer al personal de la botica, simulando dolor y preguntar por distintos medicamentos, para que los demás coimputados procedan a sustraer masivamente productos, escondiéndolos en bolsos, carteras y saco con asas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Separan del cargo a fiscal que agredió con un cabezazo a policía durante intervención en Piura

Separan del cargo a fiscal que agredió con un cabezazo a policía durante intervención en Piura

LEER MÁS
"Ella no se suicidó": Exigen al Ministerio Público continuar pericias tras hallazgo de madre en canal de Piura

"Ella no se suicidó": Exigen al Ministerio Público continuar pericias tras hallazgo de madre en canal de Piura

LEER MÁS
Fiscal agrede a policías y termina detenida tras intervención por presunta falta vehicular en Piura

Fiscal agrede a policías y termina detenida tras intervención por presunta falta vehicular en Piura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Piura continúa supervisión a juzgados de paz para fortalecer el servicio de justicia

Corte de Piura continúa supervisión a juzgados de paz para fortalecer el servicio de justicia

LEER MÁS
Dictan nueve meses de prisión preventiva para tres investigados por robo agravado en Piura

Dictan nueve meses de prisión preventiva para tres investigados por robo agravado en Piura

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025