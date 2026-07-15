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Cayó el gran favorito. La selección francesa se volvió un equipo de temer gracias a sus triunfos en fase de grupos y la ronda de eliminación directa; sin embargo, decepcionó con su actuación ante España y no pudo clasificar a la final del Mundial 2026.

La frustración en el equipo comandado por Didier Deschamps fue evidente. Al finalizar el partido, el volante Ryan Cherki expresó una dura autocrítica.

Ryan Cherki y su dura autocrítica a Francia tras eliminación

“Es una enorme decepción, porque hoy perdimos contra nosotros mismos, no contra España. Sabíamos que infundíamos miedo a cualquiera. El único equipo que podía eliminarnos éramos nosotros mismos, y hoy ha pasado”, mencionó al inicio de su relato en zona mixta.

La estrella del Manchester City de Inglaterra consideró que son un mejor equipo que España; no obstante, en esta ocasión Lamine Yamal y compañía se impusieron con autoridad en la semifinal del Mundial 2026.

“Desde mi punto de vista, cuando entré no vi a España superior, sino al revés. Desde el banquillo vi que movían bien el balón en nuestro campo. No jugamos como sabemos; cuando lo hacemos, somos extraordinarios. Hoy ellos impusieron su juego, nosotros no”, agregó.

Por otra parte, Cherki protagonizó un tenso momento al ser consultado sobre el error de su compañero Lucas Digne, quien cometió un penal en el primer tiempo.

“¿Qué crees que te voy a decir? ¿Que estaba llorando? No. Estas cosas pasan en el partido, así es el fútbol. Tenemos que apoyarle, y él tiene que estar con nosotros. Estábamos todos juntos. En el descanso, estábamos todos juntos”, indicó cuando se le preguntó sobre el estado anímico del lateral.

¿Cuándo juega Francia por el tercer lugar del Mundial 2026?

La selección francesa cerrará su participación en el Mundial 2026 este sábado 18 de julio. El equipo capitaneado por Kylian Mbappé luchará por adjudicarse el tercer lugar del torneo. Su rival será el perdedor del Argentina vs. Inglaterra.