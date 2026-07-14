No confiarse, por Kurt Burneo



No confiarse. Si bien las proyecciones microfinancieras actuales indicarían que se pueden cumplir algunas reglas fiscales, esto ocurre porque estos números no incorporan íntegramente el costo de diversas iniciativas legislativas que impactan de manera permanente en varias reglas fiscales, sobre todo en las del tope de expansión del gasto, lo que afecta la sostenibilidad fiscal. Esto último podría complicarse más con el crédito suplementario planteado al Congreso por casi S/9.600 millones. Al respecto, podría ser más razonable que el actual aumento no previsto de los ingresos fiscales se ahorre para enfrentar las futuras presiones de gasto, que no son pocas. Al final, la decisión del Poder Ejecutivo fue ampliar el presupuesto público vía crédito suplementario.

Esta decisión preocupa, dado que se prevén obligaciones significativas, básicamente en remuneraciones y pensiones derivadas de la legislación reciente, sin una definición clara sobre su financiamiento. Cabe referir que los mayores ingresos fiscales actuales son temporales. No es una buena idea financiar gasto permanente con ingresos temporales, peor aún cuando se prevé el fenómeno de El Niño, sobre todo con efectos adversos a partir de octubre, que destruirá no solo parte de la producción actual, la agrícola, por ejemplo, sino también parte de la capacidad de producción potencial futura, porque destruirá parte de la infraestructura.

Todos estos efectos adversos del fenómeno de El Niño ya deberían estar incluidos en el próximo Marco Macroeconómico Multianual, que se presentará en agosto por parte del Poder Ejecutivo, el cual, si se trata de recuperar la credibilidad fiscal, debería comenzar por presentar las correspondientes demandas de inconstitucionalidad contra leyes promulgadas por el Congreso, sin financiamiento y sin iniciativa legal de gasto, si realmente importa preservar la estabilidad macrofiscal.

En suma, una indispensable sostenibilidad fiscal pasa por una importante proactividad de la administración entrante desde las primeras semanas, en línea con lo sugerido, más aún cuando a finales de agosto se presentan los proyectos relacionados con Presupuesto, Equilibrio y Endeudamiento 2027, junto con el actualizado Marco Macroeconómico Multianual.