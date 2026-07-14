Es falso el supuesto gabinete ministerial de Keiko Fujimori que circula en redes sociales

Una lista del supuesto nuevo gabinete ministerial de la presidenta electa Keiko Fujimori circula en redes sociales y hace referencia a diferentes personalidades. Se señala que estas juramentarían el próximo 28 de julio.

Viral

Esta imagen del supuesto gabinete es falsa. Viene generando confusión y desinformación. Incluso figuras públicas como Susana Abad han compartido el contenido.

La oficina de prensa de Fuerza Popular negó a PerúCheck que la lista señale a quienes serán los ministros de Keiko Fujimori. Además, ni esta lista ni alguna imagen referida a ella figuran en las cuentas de redes sociales del partido.

Carlos Neuhaus, quien aparece en la lista como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, dijo a este medio: "es fake", en referencia a su falsedad.

Conclusión

Tanto la oficina de prensa de Fuerza Popular como una persona vinculada al supuesto primer gabinete de la presidenta electa Keiko Fujimori negaron la autenticidad de la lista de virtuales ministros que circula en redes sociales. Por lo tanto, PerúCheck califica este listado como falso.

Nota elaborada por Breiner Oquendo, de PerúCheck.