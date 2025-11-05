Accede a un préstamo de S/ 250 mil soles para la construcción de tu casa soñada

Conoce cómo acceder al préstamo para construcción de Prestamype y haz realidad la casa de tus sueños. Fuente: Difusión.

¿Aún sueñas con terminar de construir tu casa o remodelarla a tu estilo? Con el préstamo para construcción de Prestamype puedes hacerlo realidad. Accede a montos de hasta S/2 millones, con tasas competitivas, plazos flexibles y una evaluación accesible pensada para ti.

Este préstamo está diseñado para quienes necesitan capital para comprar materiales, contratar mano de obra o equipar su vivienda. Construye o remodela tu hogar a tu gusto, a tu ritmo y según tus necesidades. Haz realidad tu casa ideal y vive con tranquilidad. Conoce más AQUÍ.

Beneficios del préstamo de Prestamype

Hoy en día, Prestamype se posiciona como una de las Fintech más grandes del Perú. Gracias a su experiencia y solidez, ha sido reconocida por Forbes como una de las 100 mejores startups del país. Desde su fundación en 2017, ha desembolsado más de S/1 600 millones en financiamiento, impulsando el crecimiento de miles de micro y pequeños empresarios.

Esta destacada Fintech peruana ofrece condiciones justas y adaptadas a tu capacidad de pago, permitiéndote cumplir con tus cuotas mensuales sin complicaciones. Además, brinda flexibilidad, tasas competitivas, seguridad y respaldo. A continuación, conoce sus principales beneficios:

Montos altos : desde S/15 mil hasta S/2 millones.

: desde S/15 mil hasta S/2 millones. Tasa de interés mensual desde 0.84%

mensual desde 0.84% Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.

que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio. Desembolso rápido : 15 días en promedio.

: 15 días en promedio. Cronogramas a medida : Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Trayectoria: Prestamype tiene más de 8 años de operaciones. Además, es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

No dejes que la casa de tus sueños se quede en planos. Hazla realidad y descubre en pocos minutos si precalificas al préstamo para construcción de Prestamype haciendo clic AQUÍ.

Requisitos para acceder al préstamo

Con Prestamype puedes obtener el capital que necesitas para hacer realidad la casa que siempre soñaste. Para precalificar al préstamo, solo debes cumplir con estos requisitos básicos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.

Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

También debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

Además, debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

¿Listo para vivir en la casa que siempre imaginaste? Construye o remodela tu hogar con el préstamo para construcción de Prestamype y convierte ese sueño en realidad. Precalifica en solo minutos desde la web AQUÍ.

[PUBLIRREPORTAJE]