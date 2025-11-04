Si tengo una factura de S/10 mil por cobrar en 30 días ¿cuánto dinero recibiría al instante con factoring?

Tener una micro o pequeña empresa implica esfuerzo, dedicación y, sobre todo, capital para crecer. Invertir en tu negocio es clave para seguir avanzando y fortalecer tu marca; sin embargo, acceder a un financiamiento rápido y seguro en la banca tradicional no siempre es sencillo.

Si necesitas liquidez inmediata para mantener tu negocio en marcha, considera el factoring, una alternativa eficiente que te permite adelantar el cobro de tus facturas por cobrar sin complicados trámites bancarios.

¿Qué es el factoring y cómo funciona?

En el Perú, muchas empresas venden a crédito y deben esperar 30, 60 o hasta 90 días para cobrar sus facturas, lo que dificulta contar con el dinero necesario para operar y seguir creciendo. En ese escenario, el ‘factoring’ o adelanto de facturas se presenta como una excelente alternativa de financiamiento.

El factoring consiste en adelantar el cobro de tus facturas a través de una entidad financiera (factor), que te brinda liquidez inmediata a cambio de un pequeño descuento sobre el monto total. En palabras simples, transforma tus ventas a crédito en dinero al contado.

Por ejemplo, si uno de tus clientes te compra productos por S/ 10,000 con pago a 90 días, puedes usar el Factoring Prestamype para recibir hasta el 99 % del valor de esa factura de inmediato. Luego, cuando tu cliente pague, recibirás el monto restante. ¡Así de fácil! Simula tu adelanto de facturas AQUÍ.

Beneficios del factoring de Prestamype

Al usar el factoring, podrás obtener liquidez inmediata y financiar las operaciones de tu negocio de forma rápida y sencilla. Descubre todos los beneficios de hacer factoring con Prestamype.

Proceso 100% digital y seguro : Con nuestra plataforma registrada en Cavali no tendrás de qué preocuparte. Crea tu cuenta, sube tus facturas y ¡listo!

: Con nuestra plataforma registrada en Cavali no tendrás de qué preocuparte. Crea tu cuenta, sube tus facturas y ¡listo! Liquidez inmediata : Obtén el dinero en caja desde el mismo día, después de la aprobación de tu solicitud.

: Obtén el dinero en caja desde el mismo día, después de la aprobación de tu solicitud. Tasas competitivas : Contamos con las mejores tasas del mercado para ayudar al crecimiento de tu empresa.

: Contamos con las mejores tasas del mercado para ayudar al crecimiento de tu empresa. Financiamiento sin deudas: Con el factoring te financias sin generar deudas, ya que vendes o cedes un activo (cuenta por cobrar). A diferencia de un préstamo que es un pasivo que deberás pagar.

Descubre cuánto dinero recibirías si adelantas tu factura con Prestamype, AQUÍ.

Requisitos para hacer factoring

Para poder hacer factoring en Prestamype, debes cumplir las siguientes condiciones:

Tener una empresa con RUC activo.

Contar con una factura por cobrar a una empresa.

La factura debe estar pendiente de pago y dentro del plazo de vencimiento.

Además, deberás contar con los siguientes documentos:

Copia del DNI del Representante Legal

Vigencia de Poder del Representante Legal (no mayor a 90 días)

Contrato firmado por el Representante Legal

Archivo XML de las facturas a ceder

¿Estás listo para impulsar a tu empresa? Simula tu adelanto de facturas en solo unos minutos en la web de Prestamype, AQUÍ.

[PUBLIRREPORTAJE]