¿Qué buscan las nuevas generaciones al comprar un mueble para el hogar?

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Las preferencias de vivienda en Lima están cambiando. Según el último Índice de Demanda de Urbania, durante el 2025, los departamentos de tres y dos dormitorios concentran el 46% de la demanda, mientras que las unidades de cuatro habitaciones redujeron su participación al 19%. De acuerdo con especialistas en interiorismo, esta evolución hacia viviendas más compactas, sumada al trabajo híbrido y a una mayor conciencia sobre el bienestar en el hogar, está transformando la manera de elegir el mobiliario. La estética continúa siendo importante, pero ahora debe convivir con la funcionalidad, la comodidad, la versatilidad y el aprovechamiento inteligente del espacio.

“Hoy los consumidores buscan piezas que aporten comodidad, funcionalidad y que se adapten a diferentes momentos del día. La estética sigue siendo importante, pero ya no es el único factor de decisión. El desafío está en crear muebles que resuelvan necesidades reales sin dejar de aportar identidad y armonía al espacio”, señala Mónica Mercado, Marketing Service Manager de Rosen Perú.

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A continuación, algunos de los aspectos más valorados por las nuevas generaciones al momento de elegir un mueble:

Uno. Funcionalidad por encima de la decoración: los consumidores buscan muebles que resuelvan necesidades concretas dentro del hogar. Un sofá, por ejemplo, ya no solo cumple una función estética, sino que también debe aportar comodidad, durabilidad y practicidad. Por ello, cobran relevancia las piezas de doble uso, como los sofás cama y reclinables, así como los asientos modulares y los muebles con almacenamiento integrado. Estas soluciones permiten sumar funciones y responder a las necesidades de hogares cada vez más dinámicos.

Dos. Adaptabilidad a diferentes usos: los espacios actuales suelen cumplir múltiples funciones. Por ello, crece la preferencia por sofás modulares, cuyos asientos pueden reorganizarse de acuerdo con la distribución del ambiente; sofás cama, que permiten transformar temporalmente una sala en una zona de descanso; y modelos reclinables o con espacios de almacenamiento. Estas soluciones permiten que un mismo mueble se adapte a actividades como trabajar, leer, descansar o recibir visitas, aprovechando mejor el espacio disponible.

Tres. Aprovechamiento inteligente del espacio: en viviendas de menor metraje, cada centímetro cuenta. Las nuevas generaciones valoran diseños que optimicen la circulación y permitan mantener ambientes más ordenados y funcionales. En ese sentido, los módulos configurables, las piezas de proporciones adecuadas y los muebles con espacios de guardado ayudan a aprovechar las áreas disponibles sin recargar visualmente el ambiente. La tendencia apunta a soluciones que puedan cumplir más de una función y adaptarse a los cambios de la vida cotidiana.

Cuatro. Ergonomía y bienestar: la comodidad se ha convertido en un criterio central. Aspectos como soporte, postura y confort son cada vez más considerados al momento de elegir mobiliario para el hogar.

Cinco. Durabilidad y calidad de materiales: frente al consumo impulsivo, muchos jóvenes priorizan inversiones de largo plazo, optando por muebles fabricados con materiales resistentes y diseños capaces de mantenerse vigentes en el tiempo. Destacan las combinaciones de madera, piedra, metal y textiles, acompañadas de tonalidades naturales como blanco, arena, beige, greige, gris y grafito.

Estas tendencias están transformando la manera de concebir el mobiliario y, en ese contexto, la conocida marca lanzó 'Diseña Tu Sofá', un concurso nacional dirigido a estudiantes y jóvenes profesionales de Arquitectura, Diseño de Interiores, Diseño Industrial y carreras afines, que busca impulsar propuestas capaces de combinar creatividad, funcionalidad y viabilidad de fabricación. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de agosto de 2026 y las propuestas serán evaluadas por un jurado conformado por destacados referentes del diseño y la arquitectura nacional: César Lee, arquitecto y director de la AEA; Andrea Cavassa, arquitecta especializada en diseño de interiores; y Porfirio Castro, cofundador y director de la Asociación de Diseñadores de Interiores del Perú (DIP). El diseño ganador recibirá US$3,000, además de ser desarrollado para formar parte de la colección NEW IN DECO 2027 de Rosen y exhibido en sus tiendas físicas, tienda online y canales digitales. Para conocer las bases e inscribirse, ingresa a www.rosen.com.pe/concurso.