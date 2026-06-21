Mundial 2026 impulsa 30% más consumo en América Latina y el Caribe y 34,6% en suscripciones digitales: ¿qué país lidera el crecimiento?
La preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 elevó el consumo en América Latina y el Caribe. Datos de Visa Consulting & Analytics muestran un fuerte crecimiento en compras para el hogar, tecnología, comercio electrónico y servicios digitales.
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La llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está generando un impacto económico significativo en América Latina y el Caribe, impulsando el consumo en diversos sectores vinculados a la preparación de los aficionados para seguir el torneo desde sus hogares.
Así lo revelan datos de Visa Consulting & Analytics (VCA), que identifican un crecimiento sostenido en las transacciones realizadas durante las semanas previas al evento deportivo.
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Según el análisis de la compañía, las transacciones generales efectuadas a través de Visa en la región aumentaron 30% entre el 1 de abril y el 15 de mayo de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. El incremento estuvo acompañado por una mayor demanda de productos tecnológicos, mejoras para el hogar y servicios digitales relacionados con el entretenimiento y la conectividad.
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Mejoras del hogar y equipos electrónicos impulsan el consumo
Los sectores vinculados a mejoras del hogar y equipos electrónicos figuran entre los principales beneficiados por el efecto económico asociado al Mundial 2026. De acuerdo con Visa Consulting & Analytics, las transacciones en estas categorías crecieron 9,4% interanual durante el periodo analizado.
El aumento estuvo impulsado por la adquisición de televisores de mayor tamaño, sistemas de sonido y otros dispositivos destinados a optimizar la experiencia de visualización de los encuentros deportivos.
La tendencia refleja el interés de los consumidores por acondicionar sus hogares para seguir el torneo con mejores condiciones tecnológicas.
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Suscripciones digitales registran crecimiento de 34,6%
La expansión del consumo también se trasladó al entorno digital. Los datos de Visa muestran que las transacciones en servicios de suscripción digital registraron un crecimiento de 34,6% frente a 2025.
Javier Vázquez, Head de Visa Consulting & Analytics, señaló que se está generando una dinámica económica que trasciende las actividades propias del fútbol.
Según explicó, el crecimiento responde a una mayor demanda de plataformas de streaming deportivo, paquetes de entretenimiento y servicios de conectividad de alta velocidad para seguir el torneo en tiempo real.
Además, indicó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 está impulsando una nueva ola de actividad comercial en la región, desde mejoras para el hogar hasta suscripciones digitales, lo que está generando la llamada ‘ola de renovación del hogar’ y dinamizando el panorama minorista en América Latina y el Caribe.
Brasil lidera el crecimiento y avanza el comercio electrónico
El estudio identificó a Brasil como el mercado con el mayor crecimiento interanual en las transacciones vinculadas a las categorías analizadas.
El país registró un incremento de 55%, posicionándose como el principal impulsor de esta tendencia regional.
Panamá y Colombia también destacaron entre los mercados con mejor desempeño, reflejando el interés de los consumidores por prepararse para el evento deportivo.
Paralelamente, el comercio electrónico continuó fortaleciéndose, con un crecimiento cercano al 36% en las compras en línea dentro de las categorías estudiadas, consolidando la preferencia por los canales digitales para adquirir productos y servicios relacionados con el Mundial 2026.