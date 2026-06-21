HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Mundial 2026 impulsa 30% más consumo en América Latina y el Caribe y 34,6% en suscripciones digitales: ¿qué país lidera el crecimiento?

La preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 elevó el consumo en América Latina y el Caribe. Datos de Visa Consulting & Analytics muestran un fuerte crecimiento en compras para el hogar, tecnología, comercio electrónico y servicios digitales.

Transacciones en suscripciones digitales aumentan 34,6% por el interés de los aficionados en seguir el Mundial 2026.
Transacciones en suscripciones digitales aumentan 34,6% por el interés de los aficionados en seguir el Mundial 2026. | Composición LR/IA
Escuchar
Resumen
Compartir

La llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está generando un impacto económico significativo en América Latina y el Caribe, impulsando el consumo en diversos sectores vinculados a la preparación de los aficionados para seguir el torneo desde sus hogares.

Únete a nuestro canal de política y economía

Así lo revelan datos de Visa Consulting & Analytics (VCA), que identifican un crecimiento sostenido en las transacciones realizadas durante las semanas previas al evento deportivo.

TE RECOMENDAMOS

CASO MANCHAY: ¿LAS TORTURAS EN COMISARÍAS CONTINÚAN? | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

Según el análisis de la compañía, las transacciones generales efectuadas a través de Visa en la región aumentaron 30% entre el 1 de abril y el 15 de mayo de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. El incremento estuvo acompañado por una mayor demanda de productos tecnológicos, mejoras para el hogar y servicios digitales relacionados con el entretenimiento y la conectividad.

PUEDES VER: MEF: reservas internacionales del Perú superan los US$100.000 millones con impulso exportador del 51,1%, ¿qué impacto tiene este récord?

lr.pe

Mejoras del hogar y equipos electrónicos impulsan el consumo

Los sectores vinculados a mejoras del hogar y equipos electrónicos figuran entre los principales beneficiados por el efecto económico asociado al Mundial 2026. De acuerdo con Visa Consulting & Analytics, las transacciones en estas categorías crecieron 9,4% interanual durante el periodo analizado.

El aumento estuvo impulsado por la adquisición de televisores de mayor tamaño, sistemas de sonido y otros dispositivos destinados a optimizar la experiencia de visualización de los encuentros deportivos.

La tendencia refleja el interés de los consumidores por acondicionar sus hogares para seguir el torneo con mejores condiciones tecnológicas.

PUEDES VER: Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

lr.pe

Suscripciones digitales registran crecimiento de 34,6%

La expansión del consumo también se trasladó al entorno digital. Los datos de Visa muestran que las transacciones en servicios de suscripción digital registraron un crecimiento de 34,6% frente a 2025.

Javier Vázquez, Head de Visa Consulting & Analytics, señaló que se está generando una dinámica económica que trasciende las actividades propias del fútbol.

Según explicó, el crecimiento responde a una mayor demanda de plataformas de streaming deportivo, paquetes de entretenimiento y servicios de conectividad de alta velocidad para seguir el torneo en tiempo real.

Además, indicó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 está impulsando una nueva ola de actividad comercial en la región, desde mejoras para el hogar hasta suscripciones digitales, lo que está generando la llamada ‘ola de renovación del hogar’ y dinamizando el panorama minorista en América Latina y el Caribe.

Brasil lidera el crecimiento y avanza el comercio electrónico

El estudio identificó a Brasil como el mercado con el mayor crecimiento interanual en las transacciones vinculadas a las categorías analizadas.

El país registró un incremento de 55%, posicionándose como el principal impulsor de esta tendencia regional.

Panamá y Colombia también destacaron entre los mercados con mejor desempeño, reflejando el interés de los consumidores por prepararse para el evento deportivo.

Paralelamente, el comercio electrónico continuó fortaleciéndose, con un crecimiento cercano al 36% en las compras en línea dentro de las categorías estudiadas, consolidando la preferencia por los canales digitales para adquirir productos y servicios relacionados con el Mundial 2026.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Previa Uruguay vs Cabo Verde EN VIVO: qué canal transmite, pronóstico y horario del partido por el Mundial 2026

Previa Uruguay vs Cabo Verde EN VIVO: qué canal transmite, pronóstico y horario del partido por el Mundial 2026

LEER MÁS
Partido España vs Arabia Saudita EN VIVO HOY por el Mundial 2026 vía América TV: goleada 4-0 en el segundo tiempo

Partido España vs Arabia Saudita EN VIVO HOY por el Mundial 2026 vía América TV: goleada 4-0 en el segundo tiempo

LEER MÁS
¿Qué partidos se juegan hoy en el Mundial 2026? Revisa horarios y canales de TV

¿Qué partidos se juegan hoy en el Mundial 2026? Revisa horarios y canales de TV

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Precio del dólar hoy, sábado 20 de junio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, sábado 20 de junio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Gratificaciones y CTS para CAS: MEF defiende pago gradual y asegura que no todas las entidades pueden asumir el beneficio

Gratificaciones y CTS para CAS: MEF defiende pago gradual y asegura que no todas las entidades pueden asumir el beneficio

LEER MÁS
Petroperú alertó a PCM y ProInversión sobre riesgos de desabastecimiento y falta de liquidez, según documentos

Petroperú alertó a PCM y ProInversión sobre riesgos de desabastecimiento y falta de liquidez, según documentos

LEER MÁS
MEF: reservas internacionales del Perú superan los US$100.000 millones con impulso exportador del 51,1%, ¿qué impacto tiene este récord?

MEF: reservas internacionales del Perú superan los US$100.000 millones con impulso exportador del 51,1%, ¿qué impacto tiene este récord?

LEER MÁS
Pensiones de militares y policías retirados aumentarán hasta S/1.028 tras reajuste aprobado por el Gobierno: ¿cuánto recibirá cada grado?

Pensiones de militares y policías retirados aumentarán hasta S/1.028 tras reajuste aprobado por el Gobierno: ¿cuánto recibirá cada grado?

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025