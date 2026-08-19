Felisa Román de Chambergo, una adulta mayor de 75 años, falleció tras días en una carpa, luego de que su hogar quedara inhabilitado por un sismo en Huancayo. | Difusión

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Felisa Román de Chambergo, una adulta mayor de 75 años, murió luego de permanecer varios días en una carpa tras quedar inhabitable su vivienda por el sismo de magnitud 5,0 registrado el 6 de agosto en la zona de Canipaco, en Huancayo. Su familia atribuye el deterioro de su salud a las bajas temperaturas que soportó durante la emergencia.

La mujer residía en el distrito de Chongos Alto, una de las zonas afectadas por el movimiento telúrico y sus posteriores réplicas. Ante el temor de que la vivienda colapsara, la familia tuvo que abandonar el inmueble y buscar un lugar seguro para pasar las noches.

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Rodrigo Chambergo Román, hijo de Felisa, contó que durante los primeros días permanecieron en carpas instaladas en la plaza del distrito. Sin embargo, ante la falta de apoyo, reunió S/150 de sus ahorros para comprar una carpa usada y colocó plástico para proteger a sus padres del frío.

"Mi mamá ha fallecido por neumonía, ya estaba delicada y debido al sismo tuvimos que dormir en una carpa y eso agravó su salud. La madrugada del lunes hizo un fuerte frío y mi mamá amaneció muerta", relató el hombre.

Pidió ayuda para proteger a sus padres

Según Rodrigo Chambergo, solicitó a las autoridades una carpa y colchones para que sus padres pudieran permanecer fuera de la vivienda afectada. Al no recibir estos implementos, decidió comprar una carpa con sus propios recursos.

"He pedido carpa y colchón para acomodar a mis papás, pero no me dieron nada. Con mis ahorros compré una carpita y plástico para dormir ahí. No podíamos dormir dentro de la casa por temor a que se caiga en la noche", señaló.

La madrugada del lunes, Felisa amaneció sin vida dentro del refugio. Su hijo sostuvo que la mujer ya presentaba problemas de salud y que la exposición al frío habría agravado su condición.

El hecho también evidencia las dificultades que enfrentan las familias damnificadas por el sismo en las zonas altoandinas, donde las bajas temperaturas incrementan la vulnerabilidad de adultos mayores y personas con enfermedades previas.

Los restos de Felisa Román son velados por sus familiares y el sepelio está previsto para este miércoles en el cementerio de Chongos Alto.

La familia también solicitó apoyo para cubrir los gastos del ataúd y del sepelio. Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo mediante Yape al 997404577, a nombre de Mario Rodrigo Chambergo Román.

Gobierno de Keiko Fujimori prometió 500 carpas tras sismo de 5,4 en Junín

A un mes del otro sismo de magnitud 5,4 que golpeó Pumpunya, en el distrito de Chongos Bajo, Junín, la promesa de instalar 500 módulos temporales de vivienda para las familias damnificadas avanza a cuentagotas. De las unidades anunciadas por la presidenta Keiko Fujimori durante su visita del 31 de julio, solo 48 han sido trasladadas e instaladas en el anexo más afectado.

La cifra fue confirmada por José Augusto Vásquez Loaiza, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín. “Estamos a 30 días de la emergencia. Sin embargo, solamente se han trasladado 48 módulos temporales de vivienda de los 500 que se dijo en un primer momento”, señaló.

La demora ocurre mientras la magnitud de la emergencia se amplió tras el sismo de magnitud 5 registrado el 6 de agosto y sus posteriores réplicas. El balance actualizado de Defensa Civil reporta 20 distritos declarados en emergencia y alrededor de 3.500 viviendas destruidas o inhabitables. Además, alrededor de 15.000 personas resultaron afectadas por los movimientos telúricos.