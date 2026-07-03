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Cae un extranjero, buscado por 7 homicidios y miembro de la banda ‘Antitren’

César Yañez, alias 'Masacre', fue sorprendido en Huacho con su pareja en una vivienda alquilada. Según la Policía, victimó a mujeres jóvenes que eran explotadas y buscaban librarse de la mafia para retornar a su país.

Presunto asesino fue detenido con su pareja en Huacho.
Presunto asesino fue detenido con su pareja en Huacho.
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En la asociación de vivienda Cancún, primera etapa de Manzanares, en el Cono Sur del distrito de Huacho, provincia de Huaura, se marcó el final de una huida de tres años. En una vivienda alquilada no se encontraba un inquilino común, sino uno de los criminales más buscados por la policía.

Tras un contundente operativo de inteligencia, efectivos de la Policía Nacional capturaron al ciudadano venezolano César Augusto Yáñez Henríquez, conocido en el mundo del hampa como 'Masacre' e implicado en el asesinato de siete personas. Este hombre, de 35 años, pieza clave de la organización criminal 'Antitren', cayó con su pareja, también de la misma nacionalidad.

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La incursión estuvo marcada por un momento de tensión cuando las autoridades hallaron en el inmueble una pistola marca Taurus, municiones y dos artefactos explosivos que el ahora detenido no pudo utilizar. “No tuvo margen de escapatoria”, dijo un oficial a cargo de la intervención.

Al extranjero también se le encontró estupefacientes y cuatro teléfonos celulares que empleaba para coordinar sus acciones.

Su plan, antes de ser detenido, era ambicioso: seguir explotando a mujeres jóvenes para amasar una fortuna.

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Las investigaciones de la División de Inteligencia Regional Lima Norte, la División de Homicidios y el Departamento de Investigación Criminal Huacho vinculan a 'Masacre' con siete asesinatos que remecieron los distritos de Huacho, Santa María, Hualmay y Végueta entre 2024, 2025 y 2026.

Sus ataques, según la policía, estaban dirigidos a jóvenes extranjeras que fueron secuestradas y eran explotadas, con engaños, en el Pasaje Olaya de Huacho. Las víctimas, presuntamente, buscaban librarse de las mafias para retornar a su país.

Uno de los casos esclarecidos es el de una ciudadana ecuatoriana, quien fue acribillada en un hospedaje huachano. También el de una venezolana, cuyo cuerpo fue abandonado en la Panamericana Norte, en Végueta. Asimismo, el de otra mujer, cuyo cuerpo fue hallado en el sector de Hualmay, camino a Carquín.

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