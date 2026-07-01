Golpe a la extorsión: Caen convivientes, presuntos integrantes de Los Injertos del Sur

Cae presunto integrante de la banda Los Injertos del sur con armas, dinero y municiones.

Cae presunto integrante de la banda Los Injertos del sur con armas, dinero y municiones.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

En desarrollo de la estrategia frontal contra la extorsión, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal, logró la aprehensión de una pareja de convivientes, presuntos integrantes de una estructura criminal, quienes deberán responder por los delitos de extorsión, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

Esta captura permitió afectar a la temible banda Los Injertos del Sur, señalada de ejercer presión extorsiva contra comerciantes, transportistas y empresarios en Lima Metropolitana. Además, se identificó a dos cabecillas de la banda Los Trujillanos.

TE RECOMENDAMOS ¿ROSPIGLIOSI SENADOR?¿LÓPEZ ALIAGA SE LIBRA DEL CONGRESO? LUCIANO LÓPEZ LO EXPLICA TODO | ARDE TROYA

“Yo solo guardo las cosas de Lengua, hermano del ‘Achorao’. Lo tengo desde hace dos semanas”, confesó Joel Christofer Lobato Herrera, alias Chueco, peruano de 37 años. Él fue arrestado en la Mza. G, lote 18, Villa Las Palmas, quinta etapa, en Lurín, junto a Roxana Brigitte Leyva Guevara (31), conocida como Chana.

Según la Policía, ellos estarían dedicados al cobro de cupos extorsivos a diferentes empresas de transporte, comerciantes y empresarios de diversos distritos de Lima sur.

PUEDES VER: Atacan bus interprovincial Emmanuel con 20 pasajeros a bordo en Los Olivos: empresa evalúa suspender sus operaciones





“Son investigados por la presunta comisión del delito contra el patrimonio (extorsión), delitos contra la seguridad pública, delitos de peligro común (fabricación, comercialización, uso o porte de armas) y banda criminal”, dijo el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri.

Explicó que el equipo del Departamento n.° 02-E3 de la División de Investigación de Extorsiones realiza investigaciones en torno a la denuncia presentada por el delito contra el patrimonio (extorsión), en agravio de personas con reserva de identidad, quienes indicaron que sujetos desconocidos les enviaron mensajes extorsivos exigiéndoles el pago de diversas sumas de dinero y amenazándolos con atentar contra sus vidas y las de sus familias en caso de que no cumplieran con los pagos exigidos.

De este modo, a través de actividades de inteligencia operativa, personal de esa unidad logró ubicar a la titular de la cuenta Yape incriminada y, al ingresar al inmueble de dicha mujer, encontró armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, equipos telefónicos y otros elementos incriminatorios.

Se incautó:

• Un arma de fuego marca Glock modelo 25 de serie RKA347, color negro, con cinco cacerinas y 10 municiones.

• Un kit de conversión para pistola.

• 10 equipos telefónicos.

• Ocho tarjetas SIM card con su respectivo microchip.

• Siete tarjetas microSD.

• Cinco sobres con su respectiva microSD.

• Un arma de fuego mini Uzi, con cacerina.

• Una tarjeta BCP.

• 47 municiones de 9 mm.

• 34 municiones calibre 380 auto.

• Dos municiones calibre 38 especial.

• Hojas de doxeo.

• S/2.600 en efectivo.

• Nueve tarjetas microSD.

PUEDES VER: Los extorsionadores matan a 7 transportistas cada mes

Finalmente, se informó que Joel Lobato Herrera tiene antecedentes por desobediencia a la autoridad y por delitos contra el patrimonio.

El general Revoredo destacó que este resultado representa un golpe significativo contra las estructuras criminales dedicadas a la extorsión en Lima Metropolitana y reiteró que la institución continuará desarrollando operaciones focalizadas y articuladas con el Ministerio Público para debilitar las finanzas de estas organizaciones, capturar a sus integrantes y garantizar la seguridad de los comerciantes, transportistas y la ciudadanía.