Son falsas estas encuestas de intención de voto atribuidas a Ipsos en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026

LO FALSO:

Ipsos ha publicado encuestas de intención de voto de pobladores de San Juan de Miraflores y Lima Metropolitana en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

LO VERDADERO:

Los supuestos estudios presentan un diseño distinto al que Ipsos utiliza habitualmente en sus publicaciones. Además, no figuran en la página web de la entidad.

Tanto en conversaciones con Verificador de La República como a través de sus redes sociales, Ipsos desmintió ambos contenidos.

En el contexto de la campaña rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, se han difundido en redes sociales dos supuestas encuestas de intención de voto atribuidas a Ipsos: la primera sobre el distrito de San Juan de Miraflores y la segunda sobre Lima Metropolitana. Sin embargo, ambas son falsas.

Encuesta falsa #1. Foto: Facebook

Encuesta falsa #2. Foto: Facebook

Al revisar los materiales se identificaron algunas inconsistencias, como diseños distintos a los que Ipsos utiliza habitualmente en sus publicaciones, el uso de su logotipo antiguo y un aparente favoritismo hacia una organización política, cuyo símbolo aparece destacado y marcado en la esquina superior derecha de una de las imágenes. Además, el indicio más relevante es que ninguna de las dos encuestas figura en la página web ni en las redes sociales oficiales de Ipsos.

Comparación entre ambos diseños. Foto: Facebook / Ipsos | Composición: LR

Comparación entre ambos logotipos. Foto: Facebook / Ipsos | Composición: LR

Inconsistencia detectada en una de las imágenes. Foto: Facebook | Composición: LR

La propia entidad desmintió la autenticidad de la primera encuesta mediante una publicación en sus redes sociales la tarde del 5 de octubre. Asimismo, en declaraciones a Verificador de La República, indicó que la segunda encuesta también es falsa. “Están usando la marca Ipsos Apoyo, que ya no existe”, añadió, y posteriormente, volvió a pronunciarse a través de sus canales oficiales.

Ipsos desmintió la primera encuesta vía redes sociales. Foto: Ipsos

Ipsos desmintió la segunda encuesta vía redes sociales. Foto: Ipsos

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se han difundido dos supuestas encuestas de intención de voto atribuidas a Ipsos sobre las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Sin embargo, ambas son falsas. Los materiales presentan inconsistencias en su diseño, utilizan el antiguo logotipo de la empresa, muestran un aparente favoritismo hacia una organización política y no fueron publicados en la página web ni en las redes sociales oficiales de Ipsos. Esta, además, desmintió el contenido tanto en conversaciones con Verificador de La República como a través de sus canales oficiales.