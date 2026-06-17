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Temblor se sintió en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció Callao, según IGP

El sismo de hoy registró a 11 kilómetros al sur del Callao y se produjo a una profundidad de 54 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo en el Callao de 3,6 grados también se sintió en Lima.
Sismo en el Callao de 3,6 grados también se sintió en Lima. | Foto: Composición LR
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Un sismo de magnitud 3,6 se registró a las 09:08 horas a 11 kilómetros al sur del Callao. El temblor de hoy, 17 de junio, tuvo una profundidad de 54 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

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