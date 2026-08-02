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La crisis migratoria en Ceuta desata tensiones entre la UE y España, que acusa un "ataque a la integridad territorial"

Mientras Italia endureció los controles fronterizos y pidió medidas excepcionales, España defendió una respuesta coordinada y reclamó evitar divisiones en un momento de máxima presión sobre las fronteras comunitarias.

La crisis de Ceuta reavivó las diferencias dentro de la Unión Europea sobre la gestión migratoria
La crisis de Ceuta reavivó las diferencias dentro de la Unión Europea sobre la gestión migratoria | AFP
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Alrededor de 50.000 personas cruzaron la frontera hacia Ceuta desde Marruecos en las últimas horas, en una de las peores crisis migratorias que ha vivido el enclave español en años. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó el episodio como un ataque a la integridad territorial y acusó a las mafias de tráfico de propagar una lectura interesada de una sentencia judicial para fomentar las entradas. Al menos 34 personas perdieron la vida en el intento de llegar al territorio, según las autoridades locales.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, había estimado el balance de entradas en 60.000 personas, pero el Ministerio del Interior precisó que la cifra confirmada de cruces efectivos se sitúa en 50.000, de los cuales 48.300 ya habían retornado a Marruecos a última hora del viernes, ya sea voluntariamente o mediante los dispositivos de repatriación acordados con Rabat.

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Vivas, en su comparecencia de prensa, describió la situación como dramática, límite e insoportable y criticó una respuesta tardía e insuficiente del gobierno central. "Han entrado el 70 por ciento de la población, es como si en el conjunto de España entraran en 24 horas unos 34 millones de personas", dijo el presidente ceutí. En tanto, Sánchez viajó al enclave a fin de supervisar la respuesta y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Italia propone cerrar Schengen y aumenta la tensión en la UE

El Ministerio del Interior de Italia dispuso la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos con España a raíz de la crisis migratoria, según confirmaron fuentes oficiales a la agencia EFE. El ministro Matteo Piantedosi tomó la decisión tras una reunión del Comité de Análisis sobre la Inmigración y la Seguridad de las Fronteras. La medida implica una suspensión temporal del tratado de Schengen de libre circulación en la Unión Europea, sin que por el momento se haya especificado su duración.

La primera ministra Giorgia Meloni había anticipado la decisión al afirmar que su país está "preparado para actuar, incluso con medidas excepcionales" ante la situación. Finlandia y Dinamarca respaldaron la postura italiana, aunque juristas consultados por AFP señalaron que la suspensión del espacio Schengen no es posible aplicar con el marco legal vigente.

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Pedro Sánchez respondió a las críticas con datos comparativos: según Frontex, entre 2021 y 2026 Italia registró 478.600 entradas irregulares, mientras España contabilizó 234.760. "No es tiempo de dividir. Es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida", escribió el presidente español en X. La Comisión Europea recordó que Ceuta y Melilla no están sujetas a la normativa Schengen y pidió no especular sobre los motivos de la emergencia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su solidaridad con España mientras su ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció que multiplicará por cinco el número de policías y gendarmes en la frontera franco-española. En Washington, Donald Trump calificó las imágenes como terribles y advirtió: "Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado".

Acusan a Marruecos de fomentar llegada masiva a Ceuta

El Movimiento Sumar responsabilizó a Marruecos de utilizar a los migrantes como instrumento de presión política contra España. "Lo ocurrido es una decisión de una dictadura que ha puesto en riesgo la vida de miles de personas", denunció en un comunicado. Vivas coincidió en que se trata de una manipulación de su población con fines partidistas y recordó que en mayo de 2021 ocurrió un episodio similar cuando Rabat relajó los controles fronterizos durante una disputa diplomática.

La crisis se produce tras la visita de Sánchez a Argelia el 20 de julio, la primera en cuatro años, en un contexto de tensiones entre España y Marruecos por el giro de Madrid en el Sáhara Occidental. En Castillejos, la ciudad marroquí fronteriza con Ceuta, cientos de personas intentaron cruzar la valla mientras la policía local se retiraba, según testimonios de la AFP. Abdelhakim, un migrante que recorrió "14 km a pie por las montañas", contó que vio morir a dos jóvenes en el mar y decidió retroceder: "Me recordé que tenía dos hijos".

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El Ejército refuerza la frontera ante la crisis migratoria

La ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció que el Ejército permanecerá en Ceuta "el tiempo que sea necesario" para reforzar la labor de la Guardia Civil. Robles subrayó que la situación no es una guerra, sino un escenario donde intervienen individuos engañados por las mafias. Los efectivos militares se desplegaron a pie de playa en el Tarajal para impedir el acceso por mar.

El gobierno anunció medidas coyunturales, como el despliegue de boyas en el espigón con el fin de crear una barrera de contención visible que marque la línea fronteriza. Sánchez se mostró abierto a estudiar una reforma de la ley de extranjería para agilizar las repatriaciones, pero evitó cualquier crítica directa a Marruecos y aseguró que las autoridades del país vecino cooperan en las devoluciones. Los centros de acogida de menores se encuentran colapsados: antes de la crisis había 180 menores, ahora suman 750, una sobreocupación del 2.400%.

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